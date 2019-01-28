رياضة | عاجل.. عصام الحضري يتراجع عن الاعتزال الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عصام الحضري يتراجع عن الاعتزال الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي السابق أنه يتطلع لحراسة عرين المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

وقال "الحضري" فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت":" انا تحت أمر المنتخب الوطنى فى أى وقت".

وأضاف: "طموحى أن أكون ضمن قائمة الـ23 جندى التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية 2019".

الجدير بالذكر أن الحضرى كان قد أعلن إعتزاله اللعب الدولى، ولكنه تراجع عن القرار مجدداً وأعلن اليوم جاهزيته لأمم أفريقيا.

كشف عصام الحضري حارس مرمي الاسماعيلي السابق عن العروض التي تلقاها مؤخرًا، عقب رحيله عن قلعة الدراويش بشكل رسمي.

وقال: " 4 أندية دخلت في مفاوضات معي منهم نادي أحد السعودي، ولكنني ابحث عن الاستقرار والابتعاد عن الضغوط والاجهاد والسفر".

وأضاف: " فضلت نادي النجوم بحثًا عن الاستقرار والهدوء والابتعاد عن السفر، كما أن النادي قريب من بيتي ومكان تدريبي، وأتمني إتمام إنتقالي لصفوف النجوم بشكل جيد".

وتابع: " ما يتردد حول مدة تعاقدي مع النجوم والقيمة المالية للصفقة عار تمامًا من الصحة، وجلسة غدًا مع رئيس النجوم محمد الطويلة لحسم كافة الأمور التعاقدية".

وأتم: " امتلك الاستغناء الخاص بي حاليًا وأنا الذي سأحدد وجهتي المقبلة".