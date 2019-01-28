رياضة | مدرب منتخب إسبانيا يفتح النار على سولاري بسبب هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب إسبانيا يفتح النار على سولاري بسبب هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقد لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عدم منح الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد فرصًا حقيقة للنجم الدولي الاسباني فرانشيسكو إيسكو مثل باقي اللاعبين.وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "سيرخيو راموس ليس مدافع بل هو مهاجم أو لاعب خط وسط ، أي ما كان يريد فمستواه يسمح له بذلك ، أرقامه لا تجعلك تُصدق أنه مدافع".
وبسؤاله عن الوضعية التي يمر بها إيسكو قال: "أفضل أن يلعب المزيد من الدقائق لكن هذه هي كرة القدم".
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