رياضة | أشرف صبحي: نتمنى الوصول للمربع الذهبي في كأس العالم.. والإعداد لـ 2021 انطلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: نتمنى الوصول للمربع الذهبي في كأس العالم.. والإعداد لـ 2021 انطلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الجميع يتمنى أن يصل منتخب مصر لكرة اليد إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2021 المقبل.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حققنا نتيجة لم تحدث منذ 18 عام، الإعداد الحقيقي للفريق بدأ في فترة قصيرة ونفذنا كل طلبات الجهاز الفني".

واستكمل "ألمانيا والدانمارك نظما سويًا كاس العالم ونحن سننظمه لوحدنا، وهذا يدل على مدى أهمية وقوة المسابقة".

وأضاف: "لماذا لا نحلم بالمربع الذهبي خلال تنظيمنا الكبير للبطولة، استلمت علم استضافة 2021 وشعرت بالفخر والإمتنان لكوني مصريًا".

وأختتم صبحي تصريحاته: "الأهم هو الإعداد الجيد لانك تمثل منتخب مصر".