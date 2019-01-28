رياضة | ليفربول ينضم لسباق الأندية الكبرى للتعاقد مع نجم باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينضم لسباق الأندية الكبرى للتعاقد مع نجم باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، عن اشتعال المنافسة بين كبار أندية أوروبا، من أجل الحصول على خدمات نجم وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيوت.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، فإن نادي ليفربول الانجليزي، قد دخل إلى جانب العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا في سباق للتعاقد مع لاعب نادي باريس سان جيرمان آدريان رابيوت.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب قد رفض عرضاً للإنضمام إلى صفوف نادي توتنهام هوتسبير.
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