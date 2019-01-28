رياضة | نجم جيرونا: برشلونة تفوق علينا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جيرونا: برشلونة تفوق علينا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار كريستيان ستواني، مهاجم فريق جيرونا إلى أنه من المؤسف أن فريق برشلونة سجل هدفه الأول، عندما كان فريقه مسيطر على اللعبة في الشوط الأول، حيث أنه بدأت اللعبة بالذهاب صعودا، وكان لديهم فرصًا واضحة قبل نهاية الشوط الأول، ولكن لم يستغلوها.

وقال ستواني في تصريحات صحفية عقب الخسارة من برشلونة 2-0: "اذا كان الامر صعب ضد البارسا 11 ضد 11، كيف 10 ضد 11، تخيل".

واختتم: "الآن يجب أن نكون جميعا متحدون، للفوز باللعبة التالية، يجب أن نترك هذا الخط السلبي في اقرب وقت، بالعمل والرغبة، لأن هذا الفريق يعرف كيف يلعب، ويجب أن نؤمن بأفكارنا".