رياضة | نجم جيرونا: برشلونة تفوق علينا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جيرونا: برشلونة تفوق علينا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ستواني في تصريحات صحفية عقب الخسارة من برشلونة 2-0: "اذا كان الامر صعب ضد البارسا 11 ضد 11، كيف 10 ضد 11، تخيل".
واختتم: "الآن يجب أن نكون جميعا متحدون، للفوز باللعبة التالية، يجب أن نترك هذا الخط السلبي في اقرب وقت، بالعمل والرغبة، لأن هذا الفريق يعرف كيف يلعب، ويجب أن نؤمن بأفكارنا".
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