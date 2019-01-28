رياضة | رونالدو يقود يوفنتوس لإسقاط لاتسيو بهدف قاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود يوفنتوس لإسقاط لاتسيو بهدف قاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد البرتغالي كريستانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز قاتل على حساب لاتسيو بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
تقدم لاتسيو عن طريق ايمري تشان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59 وتعادل اليوفي عن طريق كانسيلو في الدقيقة 74 وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 59 في المركز الأول بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 32 في المركز الثامن.
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