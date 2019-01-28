رياضة | عاجل.. نيمار يورط باريس سان جيرمان أمام اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نيمار يورط باريس سان جيرمان أمام اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح موقع rmcsport الفرنسي أن نيمار لن يشارك ضد مانشستر يونايتد بشكل مؤكد بسبب الإصابة ، لعدم قدرته على وضع قدمه على الأرض.
وقد تعرض نيمار لإصابة قوية في قدمه اليمنى خلال مواجهة ستراسبورج بكأس فرنسا ، وهي الإصابة التي ستكلفه الغياب ضد مانشستر يونايتد يوم 12 فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يصل رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل سيصل إلى باريس غدًا الاثنين لمناقشة حالة نجم باريس سان جيرمان نيمار مع الطاقم الطبي للنادي الباريسي.
وأشار الموقع إلى أن نيمار لا يزال يعاني من إصابته القديمة ويواجه صعوبة الآن في وضع قدمه على الأرض ، ولا يمكن استبعاد خضوعه لأ عملية.
في الأسبوع القادم ، سيعرف نيمار المزيد عن المدة الدقيقة لغيابه عن الملاعب ، ومعرفة مدى توافره لمباراة الإياب ضد مانشستر يونايتد المقررة يوم 6 مارس في بارك دي برانس.
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