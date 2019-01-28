رياضة | سيميدو: هدفي مواصلة التسجيل بقميص برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميدو: هدفي مواصلة التسجيل بقميص برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيلسون سيميدو، مدافع فريق برشلونة الاسباني أنه سعيد جداً بـ هدفه الأول مع برشلونة، ويأمل أن يتمكن من تسجيل المزيد بهذا القميص.

وقال سيميدو في تصريحات صحفية بعد التغلب على جيرونا: "بعد الطرد استطعنا السيطرة على المباراة"

وأضاف: "أنا سعيد بـ هدفي وراضي عنه ولكن كان الاهم هو الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وواصل: "اشعر بالرضا عن ذلك نعم ، واشعر بانني في حالة جيدة وكان اهم شيء هو الفوز والخروج بالثلاث نقاط وهذا ما كنا نريده".

وتابع: "كنا نعلم بانها ستكون مباراة معقدة جداً ضد جيرونا والذي يلعب بشكل جيد على ارضه وهذا ما جعلنا نتأثر كثيراً".

وأكمل قائلاً: "في الشوط الثاني فرضنا اسلوبنا وبعد الطرد سيطرنا على المباراة بأكملها".

واستطرد: "علينا الان التفكير في مباراة يوم الاربعاء ضد اشبيلية".

وكشف بقوله: "الشيء المهم هو اننا نفكر فقط في انفسنا وهذا هو مفتاح ما نقوه به ، علينا ان نستمر في العمل والتفكير في تحقيق النجاح".

واختتم: "يجب ان يكون تفكيرنا ايجابي ، ستكون مباراة معقدة بسبب خسارة مباراة الذهاب 2-0 ولكن امام جمهورنا يمكننا العودة".