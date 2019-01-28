انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز ثمين لبرشلونة.. وريال مدريد يضرب بقوة في كتالونيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 12:54 صباحاً - وسع نادي برشلونة الفارق بينه وبين أقرب مطارديه على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم؛ بفوزه على ملعب جاره الكتالوني جيرونا بثنائية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

وضع الظهير البرتغالي نيسلون سيميدو "البارسا" في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً ثانياً لبرشلونة في الدقيقة الـ68.

وعزز ميسي تربعه على قائمة هدّافي الليغا برصيد 19 هدفاً، متفوقاً بـ4 أهداف على زميله الأوروغوياني لويس سواريز، أقرب منافسيه على لقب الهدّاف.

بهذه النتيجة استعاد "البلوغرانا" فارق النقاط الـ5 بينه وبين أتلتيكو مدريد، حيث وصل فريق المدرب إرنستو فالفيردي إلى 49 نقطة مقابل 44 لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، في حين تجمّد رصيد جيرونا عند 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.

تجدر الإشارة إلى أن جيرونا، الذي يستقبل ريال مدريد مساء الخميس المقبل في إياب ربع نهائي كأس الملك، أكمل اللقاء بـ10 لاعبين، عقب طرد مدافعه بيرناردو إيسبينوسا لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق ريال مدريد انتصاراً مهماً على إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الملكي رصيده إلى 39 نقطة وضعته بالمركز الثالث، في حين تجمّد رصيد نظيره الكتالوني عند 24 نقطة بالمركز الـ15.

سجّل أهداف فريق العاصمة الإسبانية؛ ، الفرنسي كريم بنزيما والقائد سيرجيو راموس والويلزي غاريث بيل في الدقائق الرابعة والـ14 و46 و67، فيما أحرز البرازيلي ليوناردو بابتيستاو والفنزويلي روبرتو روزاليس في الدقيقتين الـ25 و81.