انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقة "مدوية" بين بطل قطر ويوفنتوس هذا نجمها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 12:54 صباحاً - اقترب قائد منتخب المغرب المهدي بن عطية من ارتداء قميص نادي الدحيل القطري، قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتشرت صورة لمدافع فريق "السيدة العجوز" و"أسود الأطلس"، بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، مرتدياً قميص "الدحيل"، بطل الثلاثية المحلية في الموسم المنصرم.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد تحدثت باستفاضة حول قرب إتمام صفقة انتقال بن عطية إلى الدحيل القطري خلال الميركاتو الشتوي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك بعدما فضّل المدافع الدولي المغربي بطل قطر على الانتقال إلى أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني ومرسيليا الفرنسي.

وبدون أدنى شك، فإن المدافع المغربي يعدإضافة قوية لبطل الدوري القطري في النسختين الماضيتين، الذي كان مرشحاً بقوة للذهاب بعيداً في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، قبل أن يتوقف مشواره عند دور الثمانية.

وأتت رغبة النجم المغربي في الرحيل عن "البيانكونيري" من أجل اللعب بانتظام في النصف الثاني من الموسم الجاري، خاصة أن منتخب بلاده سيشارك صيف هذا العام، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يونيو ويوليو المقبلين.

وبعد توقيع العقود رسمياً، سيلتحق الدولي المغربي في تدريبات الدحيل تحت إمرة المدرب الجديد؛ البرتغالي روي فاريا، الذي وقع هذا الشتاء عقداً يمتد عاماً ونصف، من أجل خلافة التونسي نبيل معلول على مقاعد البدلاء.

تجدر الإشارة إلى أن بن عطية صاحب الـ31 عاماً كان قد انضم ليوفنتوس آتياً بايرن ميونيخ الألماني عام 2016، حيث قدّم مستويات مميزة قبل أن يخسر مكانه للثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني هذا الموسم.