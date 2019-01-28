شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعبر إسبانيول برباعية في الليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز ريال مدريد، على إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

ومنح الفرنسي كريم بنزيما الأفضلية لفريق اللوس بلانكوس في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز قائد الفريق سيرجيو راموس في الدقيقة 15، وعاد بنزيما من جديد في الدقيقة 46 ليضيف الهدف الثالث لفريقه، فيما أحرز هدف إسبانيول الوحيد في شوط المباراة الأول، اللاعب ليوناردو بايتيستاو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، عزز جاريث بيل، بالهدف الرابع للميرينجي في الدقيقة 67، فيما قلص روبرتو روزاليس الفارق في الدقيقة 81 لصالح فريق إسبانيول.

رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 39 يقف بهم في المركز الثالث ضمن سلم ترتيب جدول المسابقة الإسبانية، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 24.