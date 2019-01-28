شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود يوفنتوس لفوز قاتل على حساب لاتسيو والان مع التفاصيل
الخليج 365- خطف يوفنتوس فوزا قاتلا من نظيره لاتسيو بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
تقدم لاتسيو عن طريق ايمري تشان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 59 وتعادل اليوفي عن طريق كانسيلو في الدقيقة 74 وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 89.
ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 59 في المركز الأول بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 32 في المركز الثامن.
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