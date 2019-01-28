شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يوجه رسالة نارية للهلال السعودي قبل مواجهته وديًا والان مع التفاصيل

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز،رسالة لفريق الهلال السعودي، قبل المواجهة الودية المرتقبة بين الفريقين.

وكان قد أعلن فريقا الهلال السعودي وبيراميدز المصري، عن التوصل لإتفاق لخوض مباراة ودية بين الفريقين في فترة التوقف الدولي القادمة بشهر مارس.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة عن إقامة المباراة في محيط الرعب قائلا: "اتمنى مايتغير اسم الملعب بعد المباراة"

ثم نشر آل الشيخ صورة للسوري عمر خربين مهاجم بيراميدز الحالي والزعيم السابق، والأرجنتيني رامون المدير الفني السابق للهلال والذي تولى حديثًا تدريب نادي بيراميدز، معلقًا عليها قائلا: "رعب ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف معنى بيراميدز ايه".