شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ويليان يوقع على هدفه الـ50 مع تشيلسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- دون البرازيلي ويليان لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي رقماً مميزاً مع البلوز خلال مواجهة شيفيلد مساء اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ونجح ويليان في تسجيل هدف تشيلسي الأول اليوم بشباك شيفيلد في الدقيقة 26 من ركلة جزاء حصل عليها زميله المدافع أزبيلكويتا بعد تدخل عنيف من مدافع شيفيلد.
ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ويليان نجح للوصول لهدفه رقم 50 مع تشيلسي في جميع المسابقات، ولكن سجل في كأس الاتحاد الإنجليزي 9 أهداف.
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