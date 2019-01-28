شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الملعب الذي يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - كشف الأتحاد الإسباني لكرة القدم عن الملعب المستضيف لنهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018/19، والمقرر له 25 مايو المقبل.
وأشارت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية، أن ملعب "بينيتو فيامارين" معقل ريال بيتيس، هو من سيستضيف نهائي كأس الملك هذا الموسم.
وأضافت: أن مجلس إدارة الأتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة لويس روبياليس سيعقد أجتماعًا غدًا الإثنين، وسيكون مدير لجنة المسابقات ألفريدو أوليفاريس هو الذي سيعلن عن الملعب بعد الأجتماع، خلال مؤتمر صحفي.
وسيختار الأتحاد الإسباني ملعب "مونيسيبال نويفو لوس كارمينيس" معقل غرناطة ليستضيف نهائي كأس ملكة إسبانيا، والذي من المقرر أن يقام في 11 مايو المقبل.
جدير بالذكر أن لويس ربياليس كان قد أعلن في الـ 17 من يناير الجاري، وأثناء زيارته لمجلس مدينة غرناطة، أن المباراة النهائية ستشهد حضور السيدة ليتيزيا، ملكة إسبانيا.
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