انت الان تتابع رسمياً.. مصر تتسلم راية تنظيم مونديال اليد 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

تسلم هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الأحد راية تنظيم بطولة كأس العالم رجال لكرة اليد للبطولة المقبلة، والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر يناير عام 2021، من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في صالة جيسكي المغطاة بمدينة هيرنينج الدنماركية، وذلك عقب فوز منتخب الدنمارك بكأس البطولة الحالية في المباراة النهائية بعد تغلبه على النرويج بنتيجة 31-22، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذي حمل راية التنظيم لإثبات اهتمام الدولة باستضافة الحدث الأهم على مستوى العالم في كرة اليد،

وقام الاتحاد الدنماركى لكرة اليد بتسليم راية البطولة، بعد انتهاء مراسم توزيع الجوائز والميداليات بعد انتهاء مباراة الدنمارك والنرويج، وذلك طبقا لبروتوكول بطولات العالم لكرة اليد. وقامت الدنمارك والمانيا باستضافة البطولة التى اقيمت في الفترة ما بين 10 إلى 27 يناير 2019، وتعد هذه هي المرة الأولى التي