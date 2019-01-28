انت الان تتابع بعد رحيله من الأهلي.. «ميدو جابر» ظالم أم مظلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رحيل ميدو جابر عن جدران النادي الأهلي، ليس بالخبر المفاجئ بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، خاصة وأنه لم يستطع حجز مكاناً أساسيًا له في تشكيل الفريق مع أكثر من مدرب .

أعلنت إدارة نادي مصر للمقاصة التعاقد مع ميدو جابر، لاعب النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مُقابل 6 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليعود إلى النادي الفيومي من جديد بعد مرور موسمين ونصف من انتقاله لصفوف المارد الأحمر لتنتهي الرحلة سريعًا دون أن يترك اللاعب بصمة حقيقية. رحيل ميدو جابر لمصر المقاصة ليس بالمفاجأة بالنسبة لعدد كبير من الجماهير الحمراء، خاصة وأنه لاعب لم يكن أساسيًا ضمن حسابات المديرين الفنيين للأهلي على مدار تواجده في الفريق.

التقرير التالي يجيب على سؤال طرح نفسه بعد رحيل اللاعب الذي كان واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري، ألا وهو هل ميدو جابر ظالماً أم مظلوماً؟، اللاعب قبل انتقاله للنادي الأهلي تألق في صفوف مصر المقاصة وقدم عروضاً جيدة تسببت في دخول الأهلي والزمالك صراعاً على ضمه، حيث عرض الأهلي مبلغ 5 ملايين جنيه للتعاقد

التقرير التالي يجيب على سؤال طرح نفسه بعد رحيل اللاعب الذي كان واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري، ألا وهو هل ميدو جابر ظالماً أم مظلوماً؟، اللاعب قبل انتقاله للنادي الأهلي تألق في صفوف مصر المقاصة وقدم عروضاً جيدة تسببت في دخول الأهلي والزمالك صراعاً على ضمه، حيث عرض الأهلي مبلغ 5 ملايين جنيه للتعاقد مع اللاعب لكن مسئولي المقاصة اشترطوا الحصول على 10 ملايين جنيه وقتها. على الجانب الآخر عرض الزمالك 12 مليون جنيه للتعاقد مع الثنائي ميدو جابر ومحمود عبدالعاطى الشهير بـ"دونجا"، لكن سرعان ما أكدت المقاصة أنها لن تفرط في ميدو بمقابل اقل من 10 ملايين جنيه، بعدها تعاقد الزمالك مع الثلاثي حسني فتحي ودونجا ومحمد مسعد مقابل 6 ملايين جنيه، بينما تعاقد الأهلي معه مقابل 7 ملايين جنيه واعارة أحمد الشيخ من الأهلي للمقاصة لمدة موسم ليسدل الستار على الصفقة التي استمر الصراع عليها لفترة طويلة بارتداء ميدو جابر تي شيرت الأهلي مع توقعات بتألقه في القلعة الحمراء. 4 مدربين و 5 منافسين 4 مدربين و 5 منافسين تنافس ميدو جابر فى الأهلي مع خمسة لاعبين لعبوا في مركز الجناح الأيمن على وجه التحديد وهم وليد سليمان وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب ، وكان اعتماد أغلب المدربين الذين تولوا مهمة تدريب الفريق خلال السنوات الماضية على وليد سليمان بشكل أكبر رغم أن الأخير أكبرهم سنًا، وأكثرهم تعرضاً للإصابة بسبب المشكلات التي يعاني منها في الركبة. مر على ميدو جابر منذ انتقاله للأهلي 4 مدربين بداية من الهولندي مارتن يول وخاض معه 22 دقيقة فقط، ثم حسام البدري وخاض معه 32 مباراة خلال 2000 دقيقة تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، ثم الفرنسي باتريس كارتيرون الذي خاض معه ثمانية مباريات خلال 426 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد، وأخيرًا محمد يوسف خاض تحت قيادته ثلاثة مباريات بإجمالي 72 دقيقة لم يسجل ولم يصنع أي أهداف. الأرقام تجيب الأرقام تجيب خاض ميدو جابر خلال فترة تواجده مع الأهلي على موسمين ونصف 44 مباراة بواقع 2520 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصنع أربعة آخرين، وهى نسبة ضعيفة مقارنة بعدد المباريات التي شارك فيها ودقائق اللعب.

لعب ميدو جابر خلال مسابقة الدوري 28 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط، وصنع مثلهم وخاض 1751 دقيقة في مسابقة الدوري الممتاز فقط بداية من موسم 2016/2017. في مسابقة كأس مصر لعب ميدو جابر 4 مباريات مع فريق الأهلي لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي أهداف، خاض خلال الأربعة مباريات 202 دقيقة، وعلى الصعيد الأفريقي أبطال إفريقيا خاض ميدو جابر مع الأهلي 12 مباراة تمكن من تسجيل هدف وصنع هدف آخر، خاض خلال الأربعة مباريات 567 دقيقة. ميدو جابر تعاقد معه الأهلي براتب شهري قيمته 3 ملايين و200 ألف جنيه راتب سنوي، ولم يكن جابر أساسيًا في أي من حسابات الأربعة مدربين الذين مروا عليه وخاض فقط مع الأهلي في المباريات الرسمية 2520 دقيقة، ولم يُكمل ميدو جابر تعاقده مع الأهلي ليتقاضى من الأهلي 7 ملايين و560 ألف جنيه، في الموسمين ونصف الموسم، لتصبح تكلفة دقيقة لعبه بـ"تي شيرت" الأهلي قيمتها 1269 جنيهًا.

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