انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غدا الإثنين، التي ستجمعهما على استاد بتروسبورت، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وهو في جعبته 30 نقطة في المركز الثالث ويتبقى له خمسة مباريات مؤجلة، ويطمح الفريق الأحمر في مواصلة مطاردة الأبيض، واستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق الفوز بها، خاصة وأن الأحمر إذا فاز بكل مبارياته المؤجلة سينجح في احتلال المركز الثاني، ويكون الفارق بينه وبين الزمالك المُتصدر سيكون فقط 6 نقاط.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعباً هم:- في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي. في خط الوسط: عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد