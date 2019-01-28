انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غدا الإثنين، التي ستجمعهما على استاد بتروسبورت، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وهو في جعبته 30 نقطة في المركز الثالث ويتبقى له خمسة مباريات مؤجلة، ويطمح الفريق الأحمر في مواصلة مطاردة الأبيض، واستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق الفوز بها، خاصة وأن الأحمر إذا فاز بكل مبارياته المؤجلة سينجح في احتلال المركز الثاني، ويكون الفارق بينه وبين الزمالك المُتصدر سيكون فقط 6 نقاط.
وضمت قائمة الأهلي 20 لاعباً هم:- في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي. في خط الوسط: عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد
في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي
في خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي.
في خط الوسط: عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد حمودي.
في خط الهجوم: جيرالدو وصلاح محسن.
واستبعد لاسارتي كلا من :-
حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومروان محسن ووليد أزارو ومحمد محمود وأحمد الشيخ وأكرم توفيق وأحمد علاء وحمدي فتحي بسبب الإصابة، وعلي لطفي ومحمد شريف وإسلام محارب لوجهة نظر فنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في قائمة الأهلي أمام وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.