الان تتابع غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب شنت الجماهير النصراوية هجوماً حادا ضد المحامي ماجد قاروب نظير حديثه عن نادي النصر و أزمةالملاعب التي يعاني منها الفريق وقال في محاضرته التي عقدت في جامعة طيبة بالمدينة المنورة بملتقى إنصاف القانوني الرابع ” ليس جديدا تباكي نادي النصر فأي مشكلة لابد وأن تتحول إلى مشكلة كبيرة و اعلام مشيرا إلى أن القضية سهلة جداً لا تحتاج الى تشويش إعلامي لدي مشكلة أتعامل كتابياً مع اللجنة المختصة” وقابله هجوم جماهيري نصراوي واصفين إياه بنشر التعصب الرياضي أمام الطلاب ، وسط مطالبات أيضاًبمحاسبته على حد قولهم بتهمة الإساءة للنادي و أن من حق النادي تقديم شكوى رسمية على ما ذكره.

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