الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات «رموز اليذاع» في «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات «رموز اليذاع» في «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي أقيم في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم في دبي، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وتألقت «منصورة» المملوكة إلى علي فرج علي بن حمودة، في الشوط الرئيس لليذاع البكار المفتوح وفازت بكأس ولي عهد دبي، بعد وصولها إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً قدره 8:56:2 دقائق، بينما ذهبت بندقية اليذاع الجعدان المفتوح إلى سعيد أحمد محمد دري الفلاحي، الذي قدم «خلاب» على الصدارة بزمن بلغ 8:55:3 دقائق.

وجاء الظهور قوياً من جانب «الزعفرانة» المملوكة إلى فهيد محمد فهيد الرزق العجمي، في المنافسة على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للإنتاج، التي حققته بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 9:00:4 دقائق، وظفر «المختبر» المملوك إلى محمد راشد محمد المنصوري، ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح بزمن بلغ 8:57:7 دقائق، بينما حازت «ناصية» المملوكة إلى سالم سعيد محمد الخييلي، بلقب التوقيت الأفضل في كل سباقات اليذاع لهجن أبناء القبائل، بعد وصولها إلى خط النهاية في الشوط السادس بتوقيت بلغ 8:54:0 دقائق.

من جهة أخرى، أضاف فرج علي حمودة الظاهري، ست نقاط إلى رصيده في جائزة بيرق الناموس، من خلال فوز «منصورة» بكأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما أضافت «نيران» أربع نقاط إلى رصيد مالكها مبارك أحمد مطر الخيلي، بعد فوزها بالمركز الثاني، وحصل سالم أحمد محمد دري الفلاحي، على نقطتين من الحصول على المركز الثالث الذي فازت به «نوايا».

ورفع «خلاب» المملوك إلى سعيد أحمد محمد دري الفلاحي، رصيد الفلاحي إلى 13 نقطة، بعد حصوله على النقاط الست لحامل بندقية اليذاع الجعدان المفتوح، ومنح «ميسور» المملوك إلى أحمد مطر ماجد الخيلي، نقطتين من الفوز بالمركز الثالث، ليرتفع رصيد الخيلي إلى 16 نقطة.

وتمسك محمد راشد غدير الكتبي، بصدارة جائزة بيرق الناموس، بعد أن رفع «وشل» رصيده إلى 42 نقطة بحصوله على نقطتين من الفوز بالمركز الثالث في منافسة كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للإنتاج، وحصل «ضاري» المملوك إلى صالح علي صالح الحميري، على أربع نقاط رفع بها رصيد الحميري إلى 10 نقاط، وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في منافسة بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للإنتاج، بينما ارتفع رصيد عبيد بالحلوس ذيبان العامري، إلى 14 نقطة، بعد حصول «مكلف» على المركز الثالث والفوز بنقطتين.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، منها 12 شوطاً لهجن الإنتاج، إذ فازت «شواهين» المملوكة إلى عبدالله خلفان الدويس الشامسي، بالصدارة في الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للإنتاج بتوقيت قدره 9:04:9 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج لمصلحة «عجايب» بشعار خلفان محمد بن خصيبة الظاهري، التي سجلت زمناً بلغ 9:04:3 دقائق، وكسب «شمردل» المملوك إلى علي سعيد علي عبيد الكتبي، التحدي الثالث الذي خصص لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج بفوزه بالصدارة بزمن 9:04:3 دقائق، ومضى الشوط الرابع إلى «الزعفران» بشعار مبارك ربيع عبدالله الرزق العجمي، الذي حصد الصدارة بوصوله إلى خط النهاية في توقيت قدره 9:05:7 دقائق، وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية من نصيب «العزوم» المملوكة إلى محمد راشد سيف الغفلي، الفائزة بالصدارة في الشوط التاسع بتوقيت وقدره 8:57:6 دقائق.