الامارات | مشجع عربي يبيع تذاكر مباراة «الأبيض» بأكثر من 6 أضعافها

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع عربي يبيع تذاكر مباراة «الأبيض» بأكثر من 6 أضعافها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح مشجع - من إحدى الدول العربية - عدداً من التذاكر المخصصة لمباراة المنتخب الوطني أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا، المقرر إقامتها غداً على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، على أحد مواقع الإنترنت، وذلك بأكثر من ستة أضعاف سعرها.

ونشر المشجع إعلاناً على موقع «دوبيزل» المتخصص في بيع جميع الأغراض، يذكر فيه أنه متوافر لديه 8 تذاكر لحضور مباراة «الأبيض» أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا، موضحاً أن سعر التذكرة الأصلي يبلغ 75 درهماً لدخول الدرجة الثانية في استاد محمد بن زايد، بينما طلب الحصول على 500 درهم للتذكرة الواحدة، بربح يتخطى ستة أضعاف سعر التذكرة.

وأكد المشجع العربي لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتوافر لديه 8 تذاكر، وعلى الراغب في شراء التذاكر يجب أن يحصل عليها جميعاً، بمجموع كلي يبلغ 4000 درهم.

وأضاف: «لا مجال للتفاوض في سعر التذاكر، وأن هناك إقبالاً كبيراً على شراء التذاكر، وأنه سبق له بيع بعض التذاكر في مباريات دور المجموعات لمواجهات المنتخبات العربية، التي كانت تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور».

وقال: «استطيع توفير المزيد من التذاكر عن طريق بعض الأصدقاء الذين قاموا بشراء التذاكر إلكترونياً، ومستعد لبيع التذاكر للراغبين في حضور المباراة».