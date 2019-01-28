الامارات | زوران يقود العين في ودية الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يقود العين في ودية الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، مهامه مع «الزعيم»، وأشرف على المباراة الودية التي خاضها الفريق، مساء أمس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، ضمن تحضيرات الطرفين للدور الثاني من الدوري، والتي انتهت بفوز الفجيرة 2-1.

وجلس المدرب الكرواتي على دكة البلاء، ووجه لاعبيه بصورة طبيعية في حضور عدد قليل جداً من الجماهير، ويأتي ذلك بعد الخبر الذي أوردته صحيفة الرياضية السعودية بأن المدرب زوران وقع عقداً مع الهلال السعودي لتولي تدريبه بداية من منتصف الأسبوع الحالي.