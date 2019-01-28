الامارات | قائد أستراليا ميلغان: سأشجع «الأبيض» في نصف النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أستراليا ميلغان: سأشجع «الأبيض» في نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد المنتخب الأسترالي، مارك ميلغان: «إنهم خسروا بشرف أمام المنتخب الوطني في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة أمم آسيا لكرة القدم»، مشيراً إلى أن «الكنغارو» قدم ما عليه خلال اللقاء، وأن الهدف الذي استقبلته شباكهم كان بسبب خطأ تقديري فقط من جانب زميلهم المدافع ميلوس ديجينيك.

وقال ميلغان لـ«الإمارات اليوم»: «عقب نهاية المباراة وبعد خروج منتخب بلادي، فسأشجع المنتخب الوطني الإماراتي في الدور نصف النهائي، كون أن لدي ذكريات جملية خلال الفترة التي قضيتها في صفوف بني ياس». وكشف ميلغان أن «لديه العديد من الأصدقاء الذين يأمل أن يراهم سعيدين بتحقيق (الأبيض) للقب.

وتالياً الحوار مع ميلغان:

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