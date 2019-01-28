الامارات | إقبال كبـير

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبـير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يناير 2019 شهدت عملية توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام قطر في نصف نهائي كأس آسياً، غداً، إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي توجه إلى منافذ توزيع التذاكر منذ وقت مبكر، أمس، ورغم إعلان مجلس أبوظبي الرياضي آلية توزيع التذاكر، وأنها ستبدأ في الساعة العاشرة من صباح أمس، فإن الجمهور توجه إلى منافذ التوزيع قبل أكثر من ساعة من الموعد المحدد، وكان الحضور كبيراً، ما جعل بعض المنافذ تبدأ في توزيع التذاكر قبل الوقت المحدد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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