الامارات | الوصل يستعيد البرازيلي رونالدو من الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستعيد البرازيلي رونالدو من الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رونالدو مينديز انضم إلى الفجيرة في بداية الموسم على سبيل الإعارة. أرشيفية

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن عودة اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز إلى صفوف «الإمبراطور» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأوضحت الشركة أنه وفقاً لطلب مدرب «الفهود»، الروماني لورينت ريجيكامب، توصلت شركة كرة القدم بالنادي إلى اتفاق مع شركة نادي الفجيرة لكرة القدم يقضي باستعادة المحترف البرازيلي رونالدو مينديز من صفوف «الذئاب»، وانضمامه إلى صفوف «الأصفر» مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من جهة أخرى وافقت الشركة ⁧‫على إعارة المدافع الكوري أوه بان سوك إلى فريق موانغتونغ يونايتد التايلاندي لمدة عام واحد.