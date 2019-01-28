الامارات | إسماعيل أحمد: انتصارات المنتخب لن تتوقف

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل أحمد: انتصارات المنتخب لن تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني، إسماعيل أحمد، أن انتصارات «الأبيض» لن تتوقف، وسيستمر بتقدمه في بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، بفضل الدعم غير المحدود الذي يجده من أنصاره، معتبراً أن ما حققه المنتخب من تفوق كان للوقفة الجماهيرية نصيب الأسد فيه.

ويلتقي «الأبيض» مع نظيره القطري في الدور نصف النهائي للبطولة القارية، بعدما كان قد حقق انتصاراً تاريخياً على أستراليا في ربع النهائي بهدف نظيف سجله النجم علي مبخوت.

ووعد إسماعيل أحمد بمواصلة القتال في مباراة نصف النهائي، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وقال للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «إن اقتراب (الأبيض) من منصّة التتويج يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لبذل جهد أكبر من أجل تحقيق الحلم، وإسعاد عشاق كرة القدم الإماراتية، التي تنتظر تحقيق إنجاز جديد في بطولة آسيا».

وعن مباراة الدور نصف النهائي، قال إسماعيل أحمد: «ندرك أهمية المباراة، وضرورة تحقيق الفوز فيها باعتبارها جواز مرور للمباراة النهائية»، مضيفاً أن «(الأبيض) لن يقبل بمغادرة البطولة من هذه المرحلة، لأنه يسعى إلى تحقيق الهدف التاريخي»، متمنياً أن يوفق اللاعبون في تحقيق التطلعات. وختم: «لن ندخر جهداً في سبيل تحقيق هدفنا، خضنا مباريات صعبة في المرحلة السابقة، ونعلم أن البطولة تزداد صعوبة كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام، لكن ذلك لن يوقف مسيرتنا، بل سيجعلنا أكثر إصراراً على بلوغ الهدف».

مدافع «الأبيض»:

- «اقتراب المنتخب من منصّة التتويج دافع إضافي لتحقيق الحلم».

- «البطولة تزداد صعوبة كلما تقدمنا خطوة إلى الأمام».

الجنيبي: القيادة الرشيدة وراء تميز «الأبيض»

قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات، عبدالله ناصر الجنيبي: «إن دعم القيادة الرشيدة للمنتخب الوطني له بالغ الأثر في تأهل (الأبيض) إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)»، مؤكداً أن «قيادتنا الرشيدة ظلت على الدوام الداعم الأول لكل ممثلي الوطن في مختلف المجالات، وكانت خلف كل إنجاز يتحقق في الرياضة الإماراتية بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص».

وأعرب الجنيبي عن بالغ امتنانه لما تقدمه الدولة من دعم، وما تبديه من اهتمام بشأن المنتخب، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لم تكتف بالدعم فقط، بل حرص أصحاب السموّ الشيوخ على حضور المباريات، من أجل تشجيع اللاعبين وشحذ هممهم لتقديم كل ما يملكون من أجل الوطن، مضيفاً أن «هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الرعاية التي يحظى بها (الأبيض) من القيادة الرشيدة».

خليفة الحمادي: واثقون باستمرار الدعم الجماهيري

أشاد لاعب المنتخب الوطني، خليفة الحمادي، بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير في إنجاح مسيرة المنتخب، خلال مشاركته الحالية في بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، مشيراً إلى أن الوقفة الجماهيرية القوية كانت من أهم الأسباب التي قادت «الأبيض» لتحقيق نتائج لافتة مكّنته من الوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

وقدم الحمادي شكره للجماهير وروابط المشجعين في الأندية والجهات المختلفة على إسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة المنتخب، معتبراً وجودهم الدائم في المدرجات وتشجيعهم المتواصل للاعبين من العوامل الأساسية التي منحت «الأبيض» التفوق على منافسيه.

وأكد الحمادي ثقته باستمرار دعم الجماهير، متوقعاً أن يمتلئ استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بكامل سعته في مباراة نصف النهائي، التي تجرى غداً، لافتاً إلى أن توزيع تذاكر الدخول منذ وقت مبكر من شأنه أن يشجع العديد من أنصار المنتخب للحضور إلى الاستاد لمساندة اللاعبين وشحذ هممهم في اللقاء المهم. وختم: «سنكون في انتظار جماهيرنا الوفية في نصف النهائي غداً، المباراة تعدّ مصيرية ولا تقبل القسمة على إثنين، لذلك نحتاج بشدة إلى التشجيع والمؤازرة، ونحن على ثقة بأن أبناء الإمارات سيكونون في الموعد بمدرجات استاد محمد بن زايد، ويقدمون ملحمة جديدة تقود المنتخب إلى المباراة النهائية».