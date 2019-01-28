شكرا لقرائتكم جهاز الفراعنة يعلن شروط عودة عصام الحضري لصفوف الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول أن الانضمام الى منتخب مصر فى المرحلة المقبلة بالنسبة للحارس عصام الحضرى مرتبط بتعاقده مع نادى ومشاركته كما الحال لباقى الحراس.

أضاف احمد ناجى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دعونا لا نسبق الأحداث، ومن حق الحضرى أن يحلم بالمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة".

أوضح أحمد ناجى أن عصام الحضرى حارس تاريخى وأسطورة يعترف بها العالم بأكمله، ومسألة تراجعه عن الاعتزال الدولى أمر يخصه وحده.

جاء ذلك فى أعقاب اعلان عصام الحضرى تحديه الجديد بشأن رغبته فى خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويرتبط عصام الحضرى بمفاوضات جارية خلال الفترة الحالية مع نادى نجوم المستقبل "النجوم" برئاسة محمد الطويلة بعد انتهاء أزمته مع نادى الاسماعيلى الأحد رسميًا.