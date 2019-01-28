شكرا لقرائتكم مشجع ايفرتون: مش قادر أبص لنفسى فى المرايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك جاى بيرنز أحد مشجعى إيفرتون، صورة لندبة رهيبة على وجهه بطول خمسة بوصات، خلال مشاجرة أمس بين مشجعى ميلوول وإيفرتون قبل مباراتهم فى كأس الاتحاد الإنجليزى.

وقال جاى بيرنز، أنه مدمر تماما ولا يستطيع حتى النظر إلى نفسه فى المرأة" وذلك بعد إصابته بسلاح أبيض.

أظهر مقطع فيديو نشوب شجار عنيف بين جماهير ناديى إيفرتون وميلوول، قبل انطلاق مباراة الفريقين، ضمن مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

وكان قد دخل عدد من مشجعى الفريقين فى مشادات وصلت للاشتباك بالإيدى، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة لفض الشغب بين المشجعين.