شكرا لقرائتكم الحضرى يتحدى الشناوي وجنش: جاهز لحماية عرين الفراعنة فى أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي السابق إن طموحه حماية عرين المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

أضاف الحضري فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" انا تحت أمر المنتخب الوطنى فى أى وقت وطموحى أن أكون ضمن قائمة الـ23 جندى التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية 2019" ، وانتظر متابعة الجهاز الفنى بقيادة أجيري له خلال الفترة المقبلة، بعدما تراجع عن قراره السابق باعتزال اللعب الدولي.

تابع الحضرى أنه حرر مخالصة مالية لنادى الإسماعيلى مشيرا إلى أن الأمور انتهت بهدوء بينه وبين إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش دون حدوث أى مشاكل.

أردف السد العالى أن هناك جلسة ستجمعه مع مسئولى نادى النجوم غدا للاتفاق على كافة بنود التعاقد والتفاصيل المالية مؤكدا أنه فضل الانضمام لهذا النادى لتحقيق عاملى الاستقرار والهدوء والابتعاد عن الضغط العصبى موضحا أنه مستعد أن يوقع على عقد مدته 3 مواسم مع النجوم.