شكرا لقرائتكم اخبار بايرن ميونخ اليوم 27 / 1 / 2019 ألفونسو دافيز يشارك للمرة الأولى أمام شتوتجارت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الدولى الكندى ألفونسو دافيز لاعب بايرن ميونخ فى مباراة فريقه اليوم فى الدورى الألمانى "البوندزليجا" فى أول ظهور للاعب مع فريقه البافارى. حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره شتوتجارت 4-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني. وضعت نقاط المباراة فريق بايرن ميونخ على مقربة من دورتموند صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط فقط. أهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

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