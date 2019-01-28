شكرا لقرائتكم ترك آل الشيخ يعلن اقترب بيراميدز من حسم صفقات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين"، فى إشارة منه إلى تعاقد نادى بيراميدز لضم لاعبا أو إثنين خلال الفترة الحالية.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليا المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 39 نقطة بعد خوض 20 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل فى تسعة وتعرض للخسارة فى مباراة وحيدة. كما أعلن المستشار تركى آل الشيخ مؤخرا تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق خلفا حسام حسن، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى، ليصبح رامون دياز المدرب رقم 5 لبيراميدز هذا الموسم.

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