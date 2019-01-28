شكرا لقرائتكم "إصابة في الكاحل" تبعد سوكراتيس حتى أواخر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس عن الفريق خلال الشهر المقبل بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض المدافع اليوناني الدولي للإصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة التي خسرها فريقه 1 - 3 امام مانشستر يونايتد في الدور الرابع من بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت يوم الجمعة، واضطر للخروج من المباراة بعد 21 دقيقة. ويتوقع النادي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بنهاية فبراير المقبل.

ويخضع المدافع لوران كوشيلني لفحص طبي بشكل يومي بعدما ترك مباراة مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الوجه. وكان يخشى أن يكون اللاعب تعرض لكسر في فكه في اصطدام بروميلو لوكاو، ولكن نادي أرسنال ذكر إنه يعاني من كدمات ويخضع لفحص طبي بشكل يومي.

ويمر أرسنال بأزمة في خط الدفاع خاصة بعد أن فقد الثنائي هيكتور بيليرين وروب هولدينغ لنهاية الموسم بسبب إصابتين في الركبة.