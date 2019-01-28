شكرا لقرائتكم بايرن يواصل مطاردة دورتموند.. ويهزم شتوتغارت برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل بايرن ميونيخ مطاردة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، إثر فوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه شتوتغارت يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد بايرن، الفائز باللقب في المواسم الستة الأخيرة، إلى 42 نقطة، ليستعيد المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف دورتموند، المتصدر. في المقابل، تجمد رصيد شتوتغارت، الذي تلقى خسارته الثالثة عشرة في المسابقة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 14 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع.

وعلى ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، بادر الإسباني تياجو ألكانتارا بالتسجيل مبكرا لبايرن في الدقيقة الخامسة، لكن اليوناني أناستاسيوس دونيس، أحرز هدف التعادل لشتوتغارت في الدقيقة 26.

وجاء الهدف الثاني لبايرن عبر النيران الصديقة في الدقيقة 55 عن طريق كريستيان غينتير لاعب شتوتغارت، الذي أحرز هدفا عكسيا في مرمى فريقه، فيما سجل ليون غوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 71. وأضاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 84، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 65. بهذا الفوز، ثأر بايرن من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام شتوتغارت على نفس الملعب في الموسم الماضي.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم مبكر من جانب بايرن، ليسفر الضغط البافاري عن هدف سريع لأصحاب الأرض حمل توقيع ألكانتارا في الدقيقة الخامسة. وتلقى ديفيد ألابا تمريرة أمامية، لينطلق بالكرة من الناحية اليمنى، ويمررها إلى توماس مولر، الذي أرسل عرضية زاحفة إلى روبيرت ليفاندوفيسكي، ليلعبها إلى ألكانتارا، المنطلق من الخلف، الذي سدد مباشرة قذيفة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، على يمين رون روبرت زيلر، حارس مرمى شتوتغارت، وتعانق الكرة الشباك.

واصل بايرن نشاطه الهجومي، وأضاع جوشوا كيميتش فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة التاسعة، عندما تلقى تمريرة من مولر، ليسدد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة. بمرور الوقت، هدأ إيقاع بايرن نسبيا، ليمنح الفرصة للاعبي شتوتغارت مبادلة الهجمات، حيث شهدت الدقيقة 23 أول فرصة حقيقية للضيوف، عندما سدد نيكولاس غونزاليس ضربة خلفية مزدوجة من داخل المنطقة، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن. ولم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى أحرز أناستاسيوس دونيس هدف التعادل لشتوتغارت.

وتلقى دونيس تمريرة أمامية من كريستيان غينتنير، ليهيئ الكرة لنفسه، قبل أن يطلق صاروخا مدويا من خارج المنطقة، لتصطدم الكرة بباطن القائم الأيسر، قبل أن تسكن الشباك. حاول بايرن معاودة التقدم سريعا، وتابع ألكانتارا ركلة ركنية في الدقيقة 30 أبعدها دفاع شتوتغارت بطريقة خاطئة، ليسدد اللاعب الإسباني مباشرة من خارج المنطقة قذيفة هائلة ارتدت من يد زيلر، قبل أن يبعد الدفاع الكرة عن المنطقة الخطرة. ورد شتوتغارت بهجمة سريعة في الدقيقة 33، حيث تلقى دونيس تمريرة عرضية من جهة اليسار، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، ولكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليبعدها مانويل نوير حارس مرمى بايرن.

وكاد كينغسلي كومان أن يعيد التقدم لبايرن في الدقيقة 37، حينما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى، ليراوغ الدفاع ويسدد قذيفة قوية من داخل المنطقة، ولكن زيلر أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء. وأضاع كومان فرصة أخرى في الدقيقة 44، حينما سدد من داخل المنطقة كرة زاحفة على يمين الحارس، لكنها هزت الشباك من الخارج، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني باستحواذ من جانب بايرن، ولكن هجمات أصحاب الأرض افتقدت للفاعلية المطلوبة. وكثف بايرن من هجماته بمرور الوقت، لتشهد الدقيقة 55 الهدف الثاني عن طريق كريستيان غينتنير لاعب شتوتغارت، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. وحاول غينتنير إبعاد تسديدة من سيرج جنابري لاعب بايرن من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بغرابة في مرمى فريقه، على يسار زيلر، الذي ارتمى في الناحية المقابلة. وأضاع روبرت ليفاندوفيسكي فرصة محققة لبايرن في الدقيقة 57، حينما سدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

انحصر اللعب نسبيا في منتصف الملعب، في ظل سيطرة متبادلة على الكرة، قبل أن يحصل بايرن على ركلة جزاء في الدقيقة 63، عقب تعرض ليفاندوفيسكي للإعاقة من قبل مارك أوليفييه كيمب مدافع شتوتغارت، داخل منطقة جزاء الضيوف. ونفذ ليفاندوفيسكي الركلة بنفسه في الدقيقة 65، ولكنه أهدرها بعدما اصطدمت الكرة في القائم الأيسر، فيما ارتمى زيلر في الناحية اليمنى.

ورغم ضياع الركلة، واصل بايرن تشديد هجماته، لتشهد الدقيقة 70 الهدف الثالث للفريق الأحمر عن طريق ليون غوريتسكا. وتابع جوريتزكا ركلة ركنية نفذها كيميتش، ليسدد ضربة رأس متقنة داخل الشباك.

أصاب الهدف الثالث لاعبي شتوتغارت بالإحباط، مما سهل مهمة لاعبي بايرن لإحكام قبضتهم على مجريات الأمور، وأطلق ديفيد ألابا قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 77، لكن زيلر أبعد الكرة بصعوبة بالغة. وأضاع جنابري فرصة محققة أخرى لبايرن في الدقيقة 81، بعدما أبعد كيمب تمريرة أمامية بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة أمام غنابري، الذي سدد دون تركيز من داخل المنطقة، لكنه وضعها في الشباك من الخارج.

وجاءت الدقيقة 84 لتشهد الهدف الرابع لبايرن عن طريق ليفاندوفيسكي، حينما تلقى تمريرة أمامية من كيميتش، ليتوغل بالكرة داخل المنطقة ويراوغ زيلر بمهارة، قبل أن يسدد بهدوء داخل الشباك. وحصل بايرن على ركلة حرة في الدقيقة 90 نفذها خاميس رودريغيز، الذي سدد بجوار القائم الأيسر مباشرة، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا فوز بايرن 4 - 1 على شتوتغارت.