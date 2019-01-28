«براق» يتوج بلقب مهرجان زايد التراثي للمحامل الشراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

توج المحمل (براق) للفريق مصبح راشد مصبح الفتان، بطلاً لسباق مهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بمشاركة 103 محامل وأكثر من 1500 بحار .

حصل الفائز الأول على مبلغ 240 ألف درهم وسيارة، فيما جاء في المركز الثاني (العاصفة) لعبد الله محمد جمعة المرزوقي، وحصل على 210 آلاف درهم وسيارة، أما المركز الثالث فكان من نصيب المحمل (مزاحم) لسيف محمد بن عبلان المزروعي، وحصل على 200 ألف درهم وسيارة، أما المركز الرابع فكان من نصيب (الساحل) لسعيد سالم سعيد الرميثي وحصل على 145 ألف درهم.

وجاء خامساً المحمل (ورسان) لعلي طارش عتيق أحمد القبيسي، وحصل على 140 ألف درهم، وحل (رجام) لأحمد طارش القبيسي سادسا، وحصل على مبلغ 130 ألف درهم، وفي المركز السابع جاء (العابر) لسعيد سالم سعيد بولاحج الرميثي، وحصل على 125 ألف درهم، وفي المركز الثامن( غازي) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحصل على 120 ألف درهم، وتاسعاً حل (زيورخ) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل على 115 ألف درهم، وفي المركز العاشر (أطلس) لأحمد راشد جمعة السويدي.

وفي ختام السباق الجماهيري قام ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بتتويج الفائزين الأوائل مسكاً للاحتفال.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه لمهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ولمختلف سباقات النادي التراثية، وشدد على أن دعم سموه هو الرافد الرئيسي لمختلف النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.