الظفرة يستضيف باختاكور الأوزبكي ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف فريق الظفرة بملعبه الفرعي في منطقة الزعفرانة في أبوظبي في الخامسة من مساء اليوم باختاكور الأوزبكي في مباراة ودية ضمن استعدادات الظفرة لاستئناف دوري الخليج العربي في فبراير المقبل، وتأتي المباراة الودية أمام الفريق الأوزبكي الذي يقيم معسكراً إعدادياً في دبي توطيداً للعلاقات بين الناديين.

كان باختاكور فاز على الظفرة في فبراير الماضي بهدفين نظيفين في أحد ملاعب جبل علي بدبي.

على خط آخر تعثرت مفاوضات الظفرة مع الوحدة بصدد إعارة الثنائي محمد هلال النعيمي وعبدالله فيصل الكربي، فيما تمت الموافقة على تمديد إعارة مدافع الوحدة السابق المصري المقيم عبدالله إسماعيل الرفاعي لنهاية الموسم الحالي.