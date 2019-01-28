«دبي ملينيوم» حصاني الأسطوري.. وبكأس دبي حقق المجد العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب «قصتي» جانباً من العمل الرياضي الكبير لسموه، من خلال ممارسته لرياضة الفروسية وركوب الخيل، والمشاركة في سباقات القدرة، ويروي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أحد فصول «قصتي» الذي يحمل عنوان: «أعظم حصان 1» قصة الحصان الأسطوري «دبي ملينيوم»، الذي سطّر العديد من الإنجازات والبطولات، ومن بينها كأس دبي العالمي 2000.

ولا ينسى عشاق رياضة الملوك أمسية كأس دبي العالمي عام 2000؛ حيث سطر المهر الأسطورة «دبي ملينيوم» أروع الانتصارات، وسجل رقماً قياسياً لم يستطعْ أي خيل من بعده كسره، ومن المتوقع ألا يتم تحطيمه في المدى القريب. وبإشراف المدرب الأسطوري سعيد بن سرور، وقيادة الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري أكد «دبي ملينيوم» فوز الإمارات بالكأس الذهبية، ونجح في تحقيق الإنجاز بقدراته المميزة، وليصبح نجماً على خريطة السباقات العالمية، وسجل زمناً قدره 01:59:50 دقيقة؛ حيث تصدر السباق من بدايته إلى نهايته، مؤكداً أنه متمرس على كافة المضامير العشبية والرملية.

ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي ملينيوم» هو الحصان الوحيد الذي امتلكه سموه، وكان يتمتع بالمثالية في كل خصائصه ومقاييسه وقوته وجسارته، وتالياً نص القصة:

كان «دبي ملينيوم» حصاناً يحب الفوز، ولكن على طريقته، كان يسابق بالطريقة التي يراها هو مناسبة دون الاستماع كثيراً لمن يمتطيه، كان مختلفاً، ينطلق منذ البداية بأقصى سرعته، ويستمر متفوقاً حتى النهاية، لم يكن يحب الفوز بفارق بسيط أبداً، كان يحب التباهي، كان يكسر عزيمة منافسيه بقوة منذ البداية، بل كان يلغي وجودهم ويحط من قيمتهم بشدة، لدرجة تقعدهم عن الجري كالسابق مرة أخرى، لم يكن ينافس بطريقة الند للند، إنما كان يعشق الانفراد دائماً، كأنه يطلب من الأحصنة الأخرى اللحاق به، وكان ذلك يحطم قلوبها!

لكن الحصان العظيم لا يليق به إلا سباقات عظيمة، وبعد جولاته وصولاته على المضامير في أوروبا وأمريكا، قررت أن أشركه في أعظم سباق عالمي، «كأس دبي العالمي للخيول لعام 2000» لأنه يستحق أن يكون بطلاً لكافة المضامير، مضامير العشب ومضامير الوحل، هو بطل استثنائي ويستحق أن يكون بطل العالم.

استقبلت خيّالنا فرانكي ديتوري، تناقشنا، وأعطيته بعض التعليمات المهمة في التعامل مع الحصان، وبعد أن غادر فرانكي المجلس، بدأت أتمشى، كان الجميع قد خلدوا للنوم، غبطتهم على ذلك، لم يكن باستطاعتي أن أجد الطمأنينة والسلام في داخلي لأغمض عيني، خرجت لأستنشق بعض الهواء النقي، وقدت سيارتي وحدي متجهاً إلى مكاني المفضل، الإسطبل الذي يقيم فيه «دبي ملينيوم» في القوز.

سألني أحد الأصدقاء الغربيين مرة سؤالاً، وكنا على مأدبة عشاء بعد أحد سباقات الخيل في بريطانيا: أنت من أكبر علامات ملاك الخيل في العالم، ماذا يعني لك امتلاك خيل عظيمة؟

فاجأني السؤال: ليس لأني لا أعرف إجابته، ولكن لأن الإجابة لا يمكن اختصارها في كلمات سريعة، فالخيل عند العربي لها علاقة بالشرف والمكانة والمنزلة ورفعة القدر، وعلاقة العرب بالخيل قديمة يصل عمرها إلى أكثر من تسعة آلاف عام، حين تم استئناس أول خيل في تاريخ البشرية في شبه الجزيرة العربية، اكتشف العرب أنها خير صديق للفارس فسمّوها فرساً، رأوا فيها ذكاءً ووفاءً وصبراً، فاقتربوا منها واقتربت منهم، وأخذت اسمها منهم «الحصان العربي»، الذي يعرف بولائه وسرعته وذكائه، والعربي يعامل حصانه مثل عياله، ويتفقده ليل نهار، ويتحدث إليه، ويسمع منه، فيبادله الحصان مشاعر الوفاء والحماية والرعاية، وعدم التخلي عنه وقت الحرب.

في تاريخنا العربي القديم اندلعت حرب استمرت أربعين عاماً وبسبب خيل: «حرب داحس والغبراء» بين قبيلتي بني عبس وذبيان؛ بسبب اللجوء للغش في سباق الخيل، لستُ أفاخر بتلك الحرب أبداً، فدم البشر أغلى وأشرف، لكن للدلالة على مكانة الخيل في نفس العربي.

حكى لي والدي قصة «كحيلة»، عن شيخ قبيلة امتلك فرساً ليست كالخيول، اسمها كحيلة: فرس جمعت بين الجمال والسرعة والقوة.

في السرعة هي كما قال الشاعر:

مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبلٍ مُدْبِرٍ مَعاً

كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَيْلُ مِنْ عَلِ

وفي الجمال كما قال آخر:

يكاد لولا اسم الله يصحبُهُ

تأكلُه عيوننا وتشربُه

وبسبب علو اسمها، ورفعة نسبها، أصبحت «كحيلة» حديث القبائل، وموضع تنافس الجميع للحصول عليها، إلا أن شيخ القبيلة كان يرفض باستمرار بيعها أو التنازل عنها، حاول شيخ قبيلة آخر بشتى الوسائل الحصول عليها، أغراه بالمال والكنوز، وبالنسب والحسب، وبالتحالف معه لترسيخ قوته. وكان الرفض حليفه الدائم، فدبر حيلة، وعزم على الحصول عليها ولو بالسرقة.

أرسل أحد فرسانه متنكراً ومدعياً الفقر والحاجة إلى شيخ القبيلة صاحب «كحيلة»، راجياً منه أن يكون ضمن خدمه وعماله أو أحد الرعاة عنده، فوافق الشيخ النبيل، وبدأ ذلك الفارس في عمله في رعاية الجمال التي يمتلكها شيخ القبيلة.

بدأ ذلك الراعي في عمله، وفي جمع المعلومات حول كحيلة، وتقرب من بنت صاحب القبيلة ليعرف أكثر عن كحيلة، وبالفعل، علم أن كحيلة تخرج يومياً بعد الظهر؛ لترعى في أحد السهول القريبة لتعود قبل المساء مع مروضها.

ترصد ذلك الفارس لكحيلة، وباشر في مراقبة تحركاتها، وبدأ يتابع غدوها ورواحها كل يوم، وكان لجامه في يده دوماً، منتظراً الوقت المناسب للانقضاض عليها وسرقتها.

وفي غفلة من مروض كحيلة، انقض الفارس عليها، وألجمها بلجامه وانطلق بها في أقصى سرعة.

انتشر الخبر بسرعة، ونزل النبأ على شيخ القبيلة وابنه كالصاعقة، فانطلقا نحو الإسطبل وركب كل منهما حصاناً، وأسرعا خلفه حتى لحقا به؛ لأنه غريب ولا يعرف دروب الصحراء التي يسكنونها، كان ابن شيخ القبيلة يركب حصاناً اسمه «بليق» لكنه غير معروف وغير ذي نسب، شاهدهما اللص، فاندفع بكحيلة إلى أرض رملية عميقة دون أن يدرك ذلك، ركضت كحيلة ولكن بصعوبة، وكان برق يركض على أرض مستوية صلبة، فاستطاع الاقتراب منها.

بدت علامات الضيق الشديد والحزن على شيخ القبيلة، ثم صرخ بأعلى صوته على اللص: خذها يساراً إلى الأرض المستوية، خذها يساراً إلى الأرض القاسية، وبالفعل أخذها إلى الأرض المستوية، فانطلقت كالريح لا يلحق بها أحد.

التفت الابن غاضباً نحو أبيه سائلاً: لماذا أرشدته للأرض المستوية؟ فأجابه: تُسبى كحيلة ولا يردها بليق.

هكذا كان حب العرب لخيولهم، ضحى الشيخ بها حفاظاً على سمعتها واسمها ومكانتها بين القبائل.

بدت الخيول الأخرى منشغلة بتهيئة مضاجعها للنوم، أو تناول ما تبقى من طعامها، فور توقف سيارتي أمام الإسطبل، ظهر رأس من فوق باب الإسطبل، وسمعت صهيلاً ناعماً كأنه يرحب بقدومي وأنا أقف، ومن حولي هواء دبي الليلي العليل.

تحركت باتجاه الباب في الظلمة من دون أن أتوقف لإضاءة الإسطبل، فقد كان صهيل «دبي ملينيوم» وهو يناديني يقودني في الاتجاه الصحيح، وبدا أنه يحب زياراتي الليلية تلك.. هرول الحراس الليليون مسرعين باتجاه الإسطبل عندما سمعوا صوت قائمتيه المضطربتين، واللتين توقفتا عن إصدار الضجيج، حال رؤيته لخيالي وهو يتجه رويداً رويداً نحوه. كنت زائراً معهوداً، خاصة في ذلك الوقت من الليل.

أمسكت بمزلاج الباب وزلقته جانباً، وهممت بالدخول فتراجع «دبي ملينيوم» إلى الخلف ببطء ليفسح لي المجال للدخول، وضعت يدي بهدوء على أنفه، ثم اتجهت لأغوص في كومة القش التي كانت بجانبه جلست على القش وظهري ملاصق للحائط.

أخفض رأسه بكل هدوء واقترب ليبحث عن طعامه المفضل الذي أحضره معي دائماً وأضعه في جيبي.

نظرت إلى الأعلى، حيث يقف الحصان الضخم شامخاً كالبرج، وتساءلت في نفسي، كيف يمكنك أن تكون بهذا اللطف يا «ملينيوم»؟ توقف فجأة ونظر إلي عندما سمع صوتي، ثم عاود العبث في جيبي، لقد كان يعلم مثلي تماماً أن هذه ليلة السباق الكبير، فقد قام بهذا الروتين مراراً وتكراراً: الضمادات التي توضع على قدميه، عدد المرات التي قمنا فيها بسحب الدم منه للتأكد من لياقته، مراقبتنا المستمرة له خلال فترات ما بعد الظهر لدى خروجه من الإسطبل، والتي كان ينتبه لها ويعرفها، كان يعرف بذكاء كبير أن هناك سباقاً كبيراً في انتظاره، لكنه لم يكن يأبه كثيراً، أو يهتم كثيراً. وكأنه يقول إنه أكبر من ذلك.

مددت يدي إلى جيبي وأعطيته الجزرة التي يبحث عنها، كانت أذناه تتحركان للأمام والخلف وهو يستمع لنبرات صوتي، «يا صديقي، لقد انتظرت قدومك كل حياتي»، توقفت عن الكلام قليلاً، بينما لم يقم هو بأي حركة، وهنا استطردت قائلاً: غداً هو اليوم المنشود، هذا السباق يعني لي أكثر من أي سباق مضى، ربما أنت مهتم بسباقات أخرى في أوروبا وأرجاء العالم، لكن هذا هو وطني، وأريدك أن تجري هنا، الآن، غداً يا صديقي لأجلي ولأجل دبي ولأجل الإمارات.

بدا لي أنه تفهم ما طلبته منه، فقد خطا خطوة إلى الأمام ووضع أنفه قريباً من وجهي، للحظات بدت لي وكأنها دقيقة كاملة، ثم أخذ نفساً عميقاً وتنهد، وضعت يدي على خطمه وأنا أهم بالوقوف، فقد انتهت زيارتي لهذا الكائن الملكي، اتجهت نحو الباب وفتحته، وقبل أن أخرج أدرت وجهي إليه وابتسمت، وبدوره أدار وجهه إلى النافذة وأراح ساقه الخلفية.

أشرقت شمس 25 مارس/آذار 2000، في كأس دبي العالمي للخيول، يوم طال انتظاره، بعد عدد من الاجتماعات الصباحية السريعة، قمت بجولة تفقدية بعد الظهيرة للكشف عن النقاط الأمنية الخاصة بالسباقات. تحققت من مسارات الطائرات العمودية وسيارات الإسعاف، وذهبت إلى مكتب الشرطة وراجعت معهم إجراءات الطوارئ. كان واجبي تأمين السلامة أيضاً للشيخ مكتوم، حاكم دبي، ولعشرات الآلاف ممن يحضرون السباق.

كان الوقت يمر بطيئاً، ومع كل دقيقة كان يزداد ترقبي، كانت الساعة تقترب من الخامسة بعد الظهر، الآن يستعد «دبي ملينيوم» للانطلاق من إسطبله في القوز باتجاه مضمار سباق «ند الشبا». قدت سيارتي إلى هناك، وراقبته وهو يدخل إلى شاحنة النقل بحذر ليتم إقفال الأبواب خلفه، بدا لي هادئاً وواثقاً، تبعت الشاحنة حتى اطمأن قلبي لوصوله سالماً إلى إسطبله في مضمار السباق.

بعدها أطلقت تنهيدة، الآن أصبح الأمر برمته منوطاً بالفرس.

حانت اللحظة الحاسمة، واكتظ المضمار الذي بدا كلؤلؤة مضيئة في أرض دبي بعشرات الآلاف من المتابعين والمتحمسين، كان الكثيرون يترقبون مشاركة «دبي ملينيوم» في كأس دبي العالمي للخيول لأول مرة. جاءني فرانكي لأخذ التعليمات النهائية، قلت له باختصار: لا تقاتل الحصان، إذا أراد الانطلاق، لا تردعه ولا تقاوم اندفاعه، حاول التماشي مع طاقته.

كان التوتر السمة الغالبة على الجميع، ومن مكاني كنت أستطيع أن أرى «دبي ملينيوم» يمشي في الحلقة كأنه أسد: جلده يلمع وعيناه تضيئان، وشعرت في تلك اللحظة بأنه مستعد، كان كالمقاتل الذي يستعجل بدء المعركة.

أحسست بأنفاسي تنحبس وأنا أشاهد الخيول تتجهز لأخذ مواقعها في أماكن الانطلاق المخصصة، استمعت إلى المعلق وهو يتحدث عن عملية تجهيز الخيول للسباق حتى آخر حصان، ثم سمعت الصرخة المعهودة التي تخرجها الجماهير لدى فتح بوابات السباق واندفاع الخيول كالسيل في المضمار.

انطلق «دبي ملينيوم» بشكل جيد من بوابته، وبدأت الجياد تطيع خياليها بالتهدئة بعد الانطلاقة السريعة. لكن «ملينيوم» بدا منزعجاً من ذلك، رأيت فرانكي وهو يحاول التخفيف من هجوم «ملينيوم» الضاري، إلا أن «ملينيوم» لم يكترث لذلك، وقد بدت محاولات فرانكي يائسة للتخفيف من سرعته، كان يحاول الجلوس في أبعد نقطة على ظهر الفرس في الخلف والاتكاء بكل وزنه على فم الفرس للتخفيف من اندفاعه، لكن «ملينيوم» واصل انطلاقه كالصاعقة في المقدمة غير عابئ بمحاولات التخفيف من سرعته.

بدأت أسمع تعليقات الناس من حولي عن السرعة المذهلة التي انطلق بها «ملينيوم»، فقد يجري كأن النار تشتعل في جسده، بدأوا بشتم فرانكي ولومه على الخسارة التي سيتسبب بها للحصان، وارتفعت أصواتهم وهم يرددون: ماذا يظن نفسه فاعلاً؟

كنت أرى «ملينيوم» يتصرف كأن المضمار لعبته، لكنني تساءلت في نفسي: ماذا يمكن لانطلاقة صاروخية كهذه أن تعني للسباق؟! كلما تقدمنا في السباق، راودني هذا السؤال من جديد، ماذا كان يفعل؟! لماذا كان فرانكي يمتطي الحصان بهذه السرعة؟!

بهذه السرعة الجنونية، لن يتمكن الحصان من مواصلة السباق، وبكل تأكيد ستلحقه الجياد الأخرى وتسبقه، وكان مرافقو أخي الشيخ مكتوم يصيحون بأعلى صوتهم: هذا الخيّال الغبي سيكون السبب في خسارتنا للسباق! لن يتمكن أي حصان - مهما كانت قدرته - من الحفاظ على هذه السرعة حتى نهاية السباق!

سمع مكتوم هذه التعليقات وأدار برأسه نحوي ونظر إليّ نظرة خاطفة قبل أن يعود لمتابعة هذا العرض المذهل، فقد كان مثلي تماماً، مؤمناً بقدرات «ملينيوم».

على الرغم من أن أداء «ملينيوم» كان ينافي المنطق والعقل، فإنني كنت متيقناً أنه سيفوز، لقد كان يعي تماماً ما الذي يفعله، لأنه حصان ليس كبقية الخيول.

هذا الحصان ذكي جداً لدرجة أنني عندما جلست معه في الإسطبل الليلة السابقة، وأخبرته بمدى أهمية هذا السباق بالنسبة إليّ، كان كأنه يهزّ رأسه موافقاً، أكاد أجزم أن هذا الحصان يفهم ما نقوله، أما حين لا يوافق على ما أقول، فكان يقوم برفع رأسه فتتحرك خصلة شعره الأمامية في الهواء، هو حصاني وصديقي الأقرب إلى قلبي وأنا أعرفه.

كانت سرعته تزداد كأنه يسابق الريح، خفق قلبي بسرعة وأنا أسمع صوت قوائمه تضرب كالصاعقة على أرض السباق، عندما وصل «ملينيوم» إلى المسار المستقيم من السباق، اجتازه خلال وقت قصير جداً، ذهل الجمهور وبدأوا بترقب ما سيحدث بعد ذلك.

حافظ «ملينيوم» على سرعته من دون تعب، اعتقد الجميع أن دقائق قليلة تفصله عن التعب أو التباطؤ أو الانهيار أو حتى الموت خلال جريه باتجاه خط النهاية، وهنا تكون اللحظة الحاسمة عندما تجري بقية الخيول للحاق به، وبالنسبة لي، ستكون لحظة حرجة ومؤلمة تلك، إن تعب فيها «ملينيوم» وتباطأ، لكن «ملينيوم» غيّر طريقة ركضه، بدأ بالتسارع، كان يسابق الريح، وكانت أذناه منتصبتين، واصل الجري كأنه يهرب، وعندها وثب الجمهور مشدوهاً لرؤية هذا الحصان يهجم كالصاعقة باتجاه خط النهاية، ووقف فرانكي ورفع يديه عالياً.

واصل «ملينيوم» الجري بأقصى سرعة، حتى إن الحصان «بيهرنز» كان متخلفاً عنه بسبع مسافات، وتلته بقية الخيول بالمقدار نفسه، حطم «ملينيوم» الرقم القياسي، هاج الجمهور وماج من الإثارة والتشويق، فقد كان ما حدث أمراً نادراً وفريداً واستثنائياً في سباقات الخيل!

في تلك اللحظة، ألقيت بطاقة السباق في الهواء، وقفزت من الفرحة، عانقت أخوي، وكانت مشاعر الفرحة لا توصف، لقد امتلكنا أعظم حصان، لم يخيب ظني أبداً، كانت هتافات الجمهور وحماستهم عالية ومؤثرة ومختلفة، كان فوزاً لدبي وللإمارات والعرب جميعاً امتلاك الحصان الأعظم عالمياً، كان المشهد مثل حلم يتحقق أمامي.



«بطل الألفية»كان كالكرة الملتهبة تفيض بالحيوية والطاقة

كان عندي حصان أحببته كما أحب ذلك الشيخ «كحيلة»، كان أعظم حصان امتلكته في حياتي، كان اسمه صغيراً «يزار» وجرت العادة أن نعطي المهر اسماً وهو صغير حتى نرى قدراته، ثم نغير الاسم بعد أن يثبت جدارته.

لكن منذ أن وقعت عيني عليه مهراً صغيراً، عرفت أن فيه حصاناً عظيماً. والخيل العظيمة لها علامات.

العينان فقط تخبرانك بالكثير، انظر إلى ما تنظر إليه الخيول! بعضها تجفل وتحرك ذيلها لمجرد رؤية أي شيء غريب يمر من أمامها، وهناك خيول تبقى في أماكنها وتحدق في الأشياء الغريبة بشيء من الفضول والتحدي، تخبرك نظرات الحصان ما إذا كان قائداً أو تابعاً.

العيون الواسعة عند الخيل هي كالوجه البشوش الصريح عند البشر، وتعبر بوضوح عن الصدق والإخلاص، ولا يقتصر الأمر على حجم العيون؛ بل أيضاً بريقها ولمعانها وعمقها وكأنها محيطات لا تنتهي.

والعيون الصغيرة واللئيمة لا تعني بالضرورة بأن الحصان غير موهوب أو يفتقر إلى القدرة، ولكنها تعني بكل تأكيد أنه غير مستعد أو غير راغب في تسخير تلك الموهبة والقدرات.

أما العيون الضاحكة أو الناطقة، فتدل على مدى سهولة الاعتناء بالحصان وتربيته، وهناك خيول قادرة على النظر في عيون خصومها والتلاعب بهم، وضعضعتهم بعد تقييمهم؛ بل وتتحدى مدربيها إذا لم يفهموا قدرات الحصان الاستثنائية.

ووجه الحصان يخبرك بكثير عنه أيضاً، فالأذنان المتباعدتان دليل على عظمة هذا الحصان؛ لأن بنية الجمجمة تعتمد على موضع الأذنين، وما يفصل بين هاتين الأذنين، هو جبهة غنية واسعة، وهذه السمة تخبرك بحجم دماغ الحصان، لكن امتلاكها لا يعني بالضرورة السرعة العالية، فهي ليست علامة على السرعة، وإنما علامة على أن الحصان قادر على فهم ما يطلب منه، وبالتالي التفاعل بشكل صحيح في المواقف التي تتطلب سرعة.

أما فتحتا الأنف فهما علامة على الحصان الرياضي. وعندما تكون الفتحتان كبيرتين وواسعتين، فذلك يعني أن الحصان سيحصل على كمية كبيرة من الأكسجين، والفتحتان الكبيرتان للأنف تعني وجود رئتين كبيرتين لتخزين الأكسجين عند التنفس.

والفم الواسع أيضاً من علامات قوة الحصان وسرعته، وهو علامة على أن المكان الذي توجد فيه القصبة الهوائية كبير، وأن القصبة الهوائية نفسها كبيرة. ويجب أن يتدفق الفك نحو الرقبة من خلال قاعدة واسعة، ولكن تدلي الرقبة وتدفقها في الجسم يجب أن يكون مثالياً وفي المنحنى الصحيح.

ولعل أهم سمة تساعد في الحكم على الخيول هي مشيتها، تمتلك الخيول نسباً محددة وخاصة ترسم ملامح مشيتها، وعندما ترغب في تقييم هذه النسب والحصان يقف أمامك، فيجب أن تكون المشية متناسبة معها.

كان هناك حصان واحد، واحد فقط امتلكته في حياتي، وكان مثالياً بكل خصائصه ومقاييسه، كان يملك أذنين جميلتين متباعدتين بأطراف دقيقة كنهاية أقلام الريشة، أما جبهته فكانت واسعة مستدقة على عظم رقيق، على شكل هرم معكوس.

وبدت العضلات فوق حاجبيه أيضاً، على شكل هرم، تغطيان عينين جميلتين تفيضان باللون الأزرق، وأما الأنف فكان مميزاً بفتحتين كبيرتين لتمرير أكبر كمية من الهواء.

وكانت رقبته الطويلة تسمو بشموخ وعنفوان، وتميزت المنطقة السفلى لجسمه بحجمها الضخم الذي كان أكبر بضعفي الحجم المتعارف عليه لأي حصان آخر.

كان يتمتع بجلد ناعم ولامع تظهر من تحته مئات الأوردة، وبالذات وريد القلب الذي بدا واضحاً، كبيراً وواسعاً، وكأنه انعكاس للحياة والطاقة التي تنبض في عروقه، ليخبرنا عن قلبه الكبير.

أما منطقة الصدر فكانت واسعة، والظهر مدعوم ببنية عظمية صلبة تحتضنها مجموعة من العضلات.

وأجمل ما في ذيله أنه لم يكن مرتفعاً، ولم يكن منخفضاً؛ بل كان في موقع مثالي وكأنه التكملة المثالية لعموده الفقري، وكان من المستحيل تجاهل عرض فخذه أو وقفته أو مشيته.

كان يتمتع بعينين واسعتين تفيضان بالعظمة والشموخ، من دون أن تتسلل إليهما أي لمحة من الخوف، كانت عيناه قويتين وقاسيتين، ولكنهما لطيفتان وناعمتان في الوقت نفسه، كان ضخماً ومغواراً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يرهب من يركبه من دون خبرة، كان كالكرة الملتهبة تفيض بالحيوية والطاقة بشكل دائم.



لا يوجد خيل قادر على مجاراة سرعته

«شكراً لك يا صديقي.. لا تعلم كم يعني هذا الفوز بالنسبة لي»



بعد هذا الفوز الساحق، كانت الجماهير مفعمة بالحماسة والإثارة، ربت على حصاننا الفحل بكل فخر، واعداً إياه بأن أشكره بما يليق بفوزه لاحقاً، فأنا ما زلت أقوم بعملي حتى تلك اللحظة، وكان أهم أولوياتي توفير الأمن والسلامة للشيخ مكتوم من جهة، ولجماهيرنا السعيدة بهذا الفوز من جهة أخرى، وعلى الرغم من الحماسة التي كانت في داخلي، فقد كانت عيناي تجولان في كل مكان من حولنا، ففي مثل هذه المواقف، يسهل أن يقترب أحدهم من القائمتين الخلفيتين ل «دبي ملينيوم» ويصيبه بأذى، أو يمكن - لا سمح الله - أن يتأذى أحد من الجماهير الغفيرة التي اندفعت دفعة واحدة إلى مضمار السباق.

لم يتوقف هاتفي النقال عن الرنين في ذلك اليوم، ولم أتمكن من الرد على العديد من المكالمات، وبعد تبادل التهاني والاحتفال مع أفراد عائلتي من أخواتي وبناتي وزوجتي، عدت إلى سيارتي لأقودها باتجاه الفيلا الصغيرة التي تجمع فيها أصدقائي، وما إن وضعت قدمي على الأرض عندما فتحت باب الفيلا إذ برجل يهجم علي ويضع ذراعيه حول رقبتي، لقد كان خيالنا فرانكي، الذي قابلني بوابل من الأسئلة بحماسة: لقد فزنا يا سيدي، يا سيدي، لقد فزنا، أين كنت يا سيدي؟ أين كنت؟ لقد فزنا يا سيدي!

تلك الليلة، عندما هدأ الجميع وانتهت الاحتفالات، رجعت إلى القوز ومشيت باتجاه الإسطبل، «شكراً لك يا صديقي»، قلت له: «لا تعلم كم يعني هذا الفوز بالنسبة لي يا ملينيوم»، هز رأسه موافقاً وماضغاً بفكيه، بدا لي أنه أمال رأسه كأنه يرحب بقدومي، وضعت يدي في جيبي وأخرجت منها جزرة ووضعتها في فمه، وبعد أن أكلها، وضع أنفه تحت ذراعي بالطريقة التي يقوم بها عادة ليستمع إلى صوتي وأنا أحدثه.

لقد كان «دبي ملينيوم» مختلفاً عن بقية الخيول، كان على الخيال أن يترك له حرية التصرف، وألا يقوم بشيء بل يدعه يجري في السباق كما يحلو له. لقد كانت سرعته الطبيعية أكبر بكثير من سرعة الخيول الأخرى ومن دون بذل جهد إضافي لم تكن الخيول قادرة على مجاراته في تلك السرعة، كان فرانكي يقول دائماً إنه يخشى امتطاء «ملينيوم»، ليس لأنه حصان خطر، بل لأنه قوي، فهو كالكركدن، والتحكم به كان بمثابة وضع لجام على هذا الكركدن. فإذا رغب بالجري لن يمكنك إيقافه، وكان فرانكي يقول إنه لم يرَ في حياته حصاناً بهذه القوة، ولم تكن هذه قوة بلا عقل، فقد كان «ملينيوم» يعلم تماماً ما الذي يقوم به، كان يعلم أن عليه الركض من هذه النقطة إلى تلك وبأقصى سرعته، ولن يتمكن أحد أن يوقفه أو يكبح جماحه. لقد كانت قوته فريدة من نوعها، قوة لن تتكرر أبداً.

ذاع صيت «ملينيوم» مع انتشار موسم السباقات، وبدأنا بإعداد برنامج للمشاركة في العديد من السباقات، فاز فيها كلها إلا واحداً، لم يكن «دبي ملينيوم» بطلاً لسباقات المضامير المعشبة فقط بل حتى الموحلة، كان بطل المضامير أينما حل.