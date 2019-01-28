برشلونة يتخطى جيرونا ويحقق فوزه الثامن على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة حامل اللقب والمتصدر فوزه الثامن توالياً، وجاء بصعوبة على مضيفه وجاره المتواضع جيرونا 2-صفر أمس الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعاد برشلونة الفارق الذي يفصله عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الثاني إلى 5 نقاط مجدداً بعد أن تقلص السبت إلى نقطتين إثر فوز نادي العاصمة على خيتافي 2-صفر.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التشكيلة الأساسية لمباراة الديربي، وسجل الهدف الثاني الذي حرر فريقه وسمح له في الدقائق المتبقية من فرض إيقاعه على مضيفه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وكان برشلونة ضرب باكراً بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 9 عبر البرتغالي نيسلون سيميدو.

وحقق بلد الوليد فوزه الأول منذ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي ورفع رصيده إلى 25 نقطة، وذلك بعدما حول تخلفه أمام ضيفه سلتا فيجو بهدف للدنماركي بيوني سيستو (16)، إلى فوز 2-1 بفضل أوسكار بلانو (55) وكيكو (69).