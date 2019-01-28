شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلص بايرن ميونيخ الفارق مجدداً بينه وبين بوروسيا دورتموند المتصدر إلى 6 نقاط بتحقيقه فوزه السابع توالياً، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه شتوتغارت 4-1 ضمن المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا، ويملك دورتموند 48 نقطة مقابل 42 لبايرن.

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