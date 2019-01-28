أحمد مبارك ناطقاً إعلامياً لشركة الكرة الشرقاوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلنت شركة كرة القدم في نادي الشارقة عن تكليف أحمد مبارك الجنيبي عضو مجلس الإدارة ومدير الاحتراف بالنادي بمهمة الناطق الإعلامي الرسمي في شركة الشارقة لكرة القدم الى جانب مهامه الأخرى، وبالتالي تكون إدارة نادي الشارقة قد وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب باعتبار أحمد مبارك خريج كلية الإعلام في جامعة الجزيرة إضافة الى عمله ضابطاً في القيادة العامة لشرطة الشارقة بقسم الإعلام والعلاقات العامة.

هذا وأعلنت الوحدة الطبية في نادي الشارقة عن إصابة حارس المرمى راشد احمد بالتواء في الركبة خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة الشارقة مع الرفاع البحريني بمعسكر الفريق بالسعودية وأثبتت الفحوص وصور الأشعة أن راشد أحمد يحتاج الى الراحة والتأهيل لمدة ستة أسابيع.

ويواصل فريق الشارقة لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية لمشواره القادم في الدور الثاني لدوري الخليج العربي على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة بصورة يومية وسيلعب الفريق مباراة ودية يوم 30 يناير الجاري أمام ضيفه فريق بختاكور الأوزبكي.