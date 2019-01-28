النعيمي: دعم منتخب الإمارات ليس غريباً على أبناء الرافدين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في ديوان الحاكم أمس وفد «حملة الوفاء لتشجيع أبناء زايد»من الجالية العراقية، والتي قامت بدور فاعل في حشد الجماهير من أبناء الجالية للوقوف خلف منتخب الإمارات في جميع مبارياته في بطولة آسيا المقامة حالياً في الدولة.

وضم الوفد، أوس أكرم يحيى السامرائي ممثل الجالية العراقية و باسم سلمان الفضلي مدير قناة العراقية، وعلي صاحب محمود العبيدي وعمر سلمان علي العيثاوي وعبد الكريم عز الدين محمود الراوي وبكر طه حسين وعمر زهير الحافظ.

وأكد الوفد أن الحملة ستستمر حتى نهاية البطولة وسيتم تخصيص حافلات لنقل الجماهير العراقية إلى المباريات المتبقية لتشجيع منتخب الإمارات.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان الشكر والتقدير إلى كافة أبناء الشعب العراقي على وقفتهم وتشجيعهم للمنتخب، مؤكداً أن القيادة وشعب الإمارات يرحبان بالجالية العراقية في بلدهم الثاني، وقال إن البلدين تربطهما علاقات صداقة ومحبة وإن وقوفهم إلى جانب المنتخب الإماراتي ليس بغريب على أبناء الرافدين.

وكرم سموه في ختام اللقاء رئيس وأعضاء الوفد.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم و سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.