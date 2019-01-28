اتفاقية تعاون لبيوت الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد جمعية الإمارات لبيوت الشباب في الحادية عشرة من صباح الأربعاء، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، اجتماعاً سيتم خلاله توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين العربي والأوروبي لبيوت الشباب، برعاية الهيئة العامة للرياضة.

وسيحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية، محمد خلفان الرميثي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة، وجاسم علي رجب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، والشيخ راشد بن خليفه آل خليفه من البحرين، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي والعربي، وروب ماجرك، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وجيرهرد كولر، رئيس الاتحاد الأوروبي لبيوت الشباب، ومحمد الخربوش نائب رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد العربي والأوروبي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب.

ورحب جاسم علي رجب، بضيوف الإمارات متمنياً أن يحقق الاجتماع النجاح المتوقع، بما يخدم توجهات الاتحادين العربي والأوروبي. وأوضح أن اللجنة المنظمة للحدث أكملت كافة التحضيرات لاستضافة الاجتماع. وقال إن دور جمعية الإمارات لبيوت الشباب، هو الاستضافة والعمل على تقريب وجهات النظر، والاطلاع على الأفكار التي يتمتع بها أعضاء الاتحادين الأوروبي والعربي.