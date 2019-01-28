النصر يستضيف أُحُد في المجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبد الإله مؤمنة الذي كلف بالمهمة بعد استقالة عادل البطي على خلفية بيان اتحاد الكرة حول تغيير ملعب مباراة النصر وأحد الدورية باسم اللجنة دون علمه. ويواجه النصر اليوم فريق أحد في المجمعة (215 كلم) عن مقر الأول في الرياض، ذلك ضمن الجولة الدورية 17، وتعذر إقامة المباراة في الرياض لعدم جاهزية استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد إلى جانب رفض الهلال إقامة المباراة في ملعب جامعة الملك سعود الذي يمتلك حق اللعب عليه حصرا بعقد لمدة 3 سنوات.

وبجانب هذه المباراة يحل الأهلي رابع الترتيب (27 نقطة)ضيفا على التعاون السادس (26 نقطة)،ويستقبل الباطن فريق الفيصلي ويحل الوحدة ضيفا على الحزم.

على صعيد التعاقدات استقبل أحد الحارس الأوزبكي نيستروف الذي سيخلف المغربي اليعروبي بعد فك الارتباط مع الأخير.