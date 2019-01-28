العبيدي: «الأبيض» ارتدى ثوب البطل أمام أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

قال المدرب نورالدين العبيدي إن المنتخب ارتدى ثوب البطل في مباراة أستراليا، واعتبر أن الروح والأداء والتكتيك والانضباط والنقلة الكبيرة تؤكد أن «الأبيض» في الطريق الصحيح وأنه قادر على الفوز بالبطولة، وأوضح: شاهدنا أفضل تشكيلة للمنتخب منذ أن تولى المدرب زاكيروني المسؤولية وافضل أداء وافضل تكتيك, المنتخب الأسترالي لم يصنع فرصا حقيقية, صحيح انه كان الأكثر سيطرة ونسبة الاستحواذ كانت لمصلحته لكنه لم يصل للمرمى ومحاولاته كانت عادية عكس محاولات الأبيض، حيث كانت خطيرة، مثل فرص مطر وعلي مبخوت والحمادي، واعتقد ان التمركز الجيد والطريقة التي أدى بها الأبيض حرمت الأسترالي من الفرص الحقيقية.

قال العبيدي: النتيجة تحسب بالتأكيد لهؤلاء اللاعبين الذين أدوا مباراة مثالية في رأيي وتحسب للمدرب زاكيروني فهو قرأ المنافس جيدا واختار الأنسب وهو أجرى تغييرات على التشكيلة وادخل بعض العناصر كما فعل في مباراة دور ال16 أيضا وعرف كيف يوقف المنافس بتوزيع الأدوار على اللاعبين والاهتمام الكبير بكل تفاصيل حامل اللقب، واعتقد أن الفوز على أستراليا انصف زاكيروني وأثبت أنه مدرب كبير ومخضرم.

وأفاد العبيدي ان المدرب زاكيروني عينه على اللقب منذ البداية وهو كان وفياً للمدرسة الإيطالية التي تدخر الجهد ولا تدخل أجواء البطولات بسرعة بل ببطء شديد، وقال: منتخب إيطاليا في كأس العالم 82 لم يسجل ولو هدفا واحدا ولم يحقق أي فوز في الدور الأول وتوج بالبطولة بعد ذلك، المدرسة الإيطالية تعرف التدرج دائما والمنتخب حاليا يتدرج، ففي الدور الأول كان الأداء متواضعا إلى حد ما، لكن الفريق حقق النتائج التي خولت له الوصول إلى دور ال16 وفي هذا الدور ارتفع النسق قليلا لكنه في مباراة أستراليا كان جيدا جدا من ناحية تكتيك وعمل فني داخل الملعب.

وأكد العبيدي ان الأبيض لم يلعب بطريقة دفاعية بل بطريقة متوازنة وكان كل لاعب يعرف دوره، منوها إلى الادوار الموزعة على الظهيرين ولاعبي الارتكاز وإلى الحمادي وغيرهم من اللاعبين وإلى التناغم والانسجام والتعاون خاصة بين إسماعيل أحمد وفارس جمعة.

وقال المدرب التونسي: الكثيرون قالوا ان المنتخب لن يذهب بعيداً بعد ان ظهر في المباراة الأولى والثانية والثالثة، ولكنه تابع مشواره وكانت هناك انتقادات كبيرة للمدرب حتى اثناء البطولة بل ظهرت اسماء مثل زالاتكو وزوران قيل انها ستخلفه لكن عبدالله ناصر الجنيبي بخبرته الكبيرة تعامل مع الموقف بحكمة كبيرة والآن المنتخب يجني ثمار هذه القرارات فهو رفض الرضوخ للشارع الرياضي الذي كان يطالب منذ فترة بإقالة المدرب واستمرت المطالبات في البطولة والآن المنتخب في دور الأربعة وعلى حساب أستراليا حاملة اللقب، هذا الوصول ايضاً شارك فيه الإداريون باتخاذ القرار الصحيح, زاكيروني اشرف على المنتخب الياباني لأربعة اعوام وحصل معه على كأس آسيا ودرب اكبر الفرق في إيطاليا وهو يملك رصيدا كبيرا ويعرف كيف يتعامل مع البطولات الكبيرة والدليل ان المنتخب الذي لم يرشحه أحد بلغ دور الأربعة وهو في رأيي مؤهل لبلوغ النهائي والفوز بالبطولة.

وذكر العبيدي ان المنتخب يملك اكثر من ورقة يمكنه ان يراهن عليها.