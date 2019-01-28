المرزوقي: المنتخب «بيّض الوجه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - امتدح عبد الله المرزوقي حارس دبا الحصن أداء المنتخب في مباراة أستراليا وقال: اللاعبون بيضوا الوجه، صحيح اننا عشنا على اعصابنا لكن الأداء والمستوى والروح اسعدتنا. هذا هو المنتخب الذي نريد وهذه هي الروح التي يجب ان تسود. اعتقد ان المنتخب قدم مباراة كبيرة فعلا وتفوق على منتخب كبير بالروح والانضباط والجدية.

واعتبر المرزوقي ان الوصول إلى هذه المرحلة مستحق وقال ان الأبيض قادر على الذهاب أبعد من هذه المرحلة، واوضح: الآمال معلقة على اللاعبين في مباراة العنابي. نثق فيهم ونرى انهم مؤهلون لتحقيق فوز جديد. ندرك صعوبة المباراة وقوة المنافس لكن الأبيض اثبت انه قدر التحدي دائما وانه قادر على هزيمة منافسيه.

وعن حارس المرمى خالد عيسى ذكر انه تطور وتمرس كفاية واصبح يصنع الفارق رغم انه حارس مرمى وقال: لكنه ليس وحده فكل لاعبي الابيض قاموا بدورهم.