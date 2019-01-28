«الشارقة الرياضي» يقلص ساعات العمل لمؤازرة «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمبادرة من الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، أصدر المجلس قراراً بإنهاء ساعات العمل في الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء للموظفين والعاملين الراغبين في حضور مباراة المنتخب مع نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس آسيا التي تقام على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ومساندته في المرحلة الهامة التي يحمل فيها آمال الجماهير من أجل مواصلة تشريف الوطن في البطولة.

وأشار الشيخ صقر القاسمي «إننا نؤمن في المجلس بدورنا الكبير لدعم الأندية والمنتخبات في مشاركاتهم المختلفة ومن هذا المنطلق مساندتنا لمنتخب الإمارات واجب مفروض على الجميع وهو من صميم تفاعل الرياضيين مع المباراة الهامة ومن ضمن أهداف مجلس الشارقة الرياضي في دعم الأندية والمنتخبات التي تمثل الوطن وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

واعتبر أن المنتخب يترجم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والرعاية الدائمة لتحقيق تطلعات جمهور الإمارات في كأس آسيا 2019 حيث يعتبر دور المجلس لا ينفصل عن واجبه في مساندة المنتخب في هذا المحفل القاري الكبير الذي يصبو الجميع إلى تحقيق الفوز عبر الوقوف بقوة مع المنتخب من أجل إسعاد الجماهير بالوصول إلى المباراة النهائية في البطولة التي تمثل الكثير بالنسبة للجميع.

وبدوره، قال عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس «نشكر الشيخ صقر القاسمي على هذه المبادرة واللفتة الجميلة ونؤكد أن المجلس حريص على أن يساند المنتخب في هذه المرحلة المهمة عبر تشجيع الموظفين للحضور والمساندة، حيث يعتبر ذلك طبيعياً وواجباً وطنياً للوقوف بصلابة مع المنتخب الذي يمثل الدولة في هذه البطولة الكبيرة».

وأشار إلى أن منتخب الإمارات سيجد كل الدعم المعنوي في المرحلة القادمة لمواصلة مسيرته ورفع اسم الإمارات عالياً في النسخة الحالية لكأس آسيا.