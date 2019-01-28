نصف مليون ساعة عمل للمتطوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق متطوعو كأس آسيا «الإمارات 2019» رقماً قياسياً في عدد الساعات التي ساهموا بها في تنظيم النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة القارية، بواقع نصف مليون ساعة.

وبينما تتواصل منافسات أهم البطولات الكروية الآسيوية، يبذل المتطوعون جهوداً كبيرة ويساهمون بطاقاتهم وخبراتهم في مساعدة منظمي البطولة وضيوفها من الجماهير واللاعبين والمسؤولين والإعلاميين لضمان تجربة تليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أسابيع البطولة الأربعة.

وبينما خطفت البطولة الأنظار بإحراز 96 هدفاً في مرحلة المجموعات، لعب المتطوعون دوراً حيوياً خلف الكواليس لضمان سير البطولة بسلاسة، والتأكد من حصول المنتخبات والضيوف والجماهير على تجربة مثالية من كافة النواحي.

ويشارك في تسيير البطولة أكثر من 5000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 84 عاماً، يعملون قرابة 8 ساعات يومياً، للقيام بالعديد من المهام الأساسية لإنجاح البطولة كالبروتوكول والمراسم واعتماد الضيوف والتسويق والإعلام، ويمتلك العديد من المتطوعين خبرة واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بينما تمثل البطولة فرصةً استثنائيةً لآخرين في تنمية مهاراتهم والحصول على خبرة فريدة في الحقل الرياضي.

وقالت نورا جمال (27 عاماً) التي تعيش في أبوظبي وتتطوع لمدة 6 ساعات يومياً خلال البطولة: «أحب فكرة التطوع واستغلال وقت فراغي في مساعدة الناس والوقوف بجانب دولتي من أجل إظهار قدراتها. احتجت إلى موافقة رئيسي في العمل من أجل التطوع في البطولة، وهذا ما فعلته، حيث أغادر وظيفتي للقيام بالعمل التطوعي، ثم أعود من جديد إلى عملي في صباح اليوم التالي، أدرك أنها ساعات عمل طويلة، ولكني أريد التطوع في البطولة كل يوم».