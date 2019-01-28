إنهاء عمل «فنية الوصل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف منذر علي عضو اللجنة الفنية لكرة القدم بنادي الوصل مساء أمس، عبر حسابه في «تويتر» أنهم تلقوا إخطاراً شفهياً من قبل راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي، بإنهاء عمل أعضاء اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي دون توضيح سبب القرار. ويذكر أن اللجنة تجمع كل من، عبيد مبارك (رئيس اللجنة)، حميد يوسف، إسماعيل راشد، حسن طالب، ومنذر علي.

كما كشف منذر، أن من أهم توصيات اللجنة التي تمت الاستجابة لبعضها، هي انتداب مدرب ملمّ بكرة الإمارات، وتم ترشيح ريجكامب للمهمة، وكذلك تغيير الجهاز الطبي للفريق؛ حيث كانت كثرة الإصابات وتأخر فترة التأهيل محط تساؤل اللجنة الفنية منذ بداية تشكيلها، وإعادة البرازيلي مينديز بعد صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد.