شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء عمل «فنية الوصل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف منذر علي عضو اللجنة الفنية لكرة القدم بنادي الوصل مساء أمس، عبر حسابه في «تويتر» أنهم تلقوا إخطاراً شفهياً من قبل راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي، بإنهاء عمل أعضاء اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي دون توضيح سبب القرار. ويذكر أن اللجنة تجمع كل من، عبيد مبارك (رئيس اللجنة)، حميد يوسف، إسماعيل راشد، حسن طالب، ومنذر علي.
كما كشف منذر، أن من أهم توصيات اللجنة التي تمت الاستجابة لبعضها، هي انتداب مدرب ملمّ بكرة الإمارات، وتم ترشيح ريجكامب للمهمة، وكذلك تغيير الجهاز الطبي للفريق؛ حيث كانت كثرة الإصابات وتأخر فترة التأهيل محط تساؤل اللجنة الفنية منذ بداية تشكيلها، وإعادة البرازيلي مينديز بعد صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء عمل «فنية الوصل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.