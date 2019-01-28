حمدان بن محمد يشهد رموز اليذاع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي مساء أمس تحديات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في نسخته الثانية والتي أقيمت في ميدان المرموم كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، والذي قام بتتويج الفائزين بالرموز. وفازت (منصورة) لعلي فرج علي بن حمودة بلقب الشوط الرئيسي لليذاع البكار المفتوح وأهدت مالكها كأس سمو ولي عهد دبي وبالمقابل ذهبت بندقية اليذاع الجعدان المفتوح إلى سعيد احمد محمد دري الفلاحي والذي قدم (خلاب) على الصدارة.

ونالت (الزعفرانة) ملك فهيد محمد فهيد الرزق العجمي كأس سمو ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح للإنتاج وظفر (المختبر) لمحمد راشد محمد المنصوري ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح.

وحازت (ناصية) لسالم سعيد محمد الخييلي، لقب التوقيت الأفضل في كل سباقات اليذاع لهجن أبناء القبائل بعد وصولها إلى خط النهاية في الشوط السادس، وتمكن فرج علي حمودة الظاهري من إضافة ست نقاط غالية إلى رصيده في جائزة بيرق الناموس، وذلك من خلال فوز (منصورة) لعلي فرج علي بن حمودة بكأس سمو ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح ليرفع رصيده 27 نقطة، وبالمقابل أضافت (نيران) أربع نقاط إلى رصيد مالكها مبارك أحمد مطر الخيلي بعد فوزها بالمركز الثاني، فيما حصل سالم أحمد محمد دري الفلاحي على نقطتي المركز الثالث الذي فازت به (نوايا) لأحمد سالم أحمد دري الفلاحي.

ورفع (خلاب) لسعيد احمد محمد دري الفلاحي، رصيد الفلاحي إلى 13 نقطة بعد حصوله على النقاط الست لحامل بندقية اليذاع الجعدان المفتوح، وأهدى (ميسور) ملك أحمد مطر ماجد الخيلي، عزبته نقطتي المركز الثالث ليرتفع رصيد مبارك أحمد مطر الخيلي إلى 16 نقطة.

وتمسك محمد راشد غدير الكتبي بصدارة جائزة بيرق الناموس، بعد أن رفع (وشل) لعلي راشد حمد اغدير الكتبي رصيده إلى 42 نقطة بحصوله على نقطتي المركز الثالث في منافسة اليذاع البكار المفتوح للإنتاج.

وحصد (ضاري) لصالح علي صالح الحميري أربع نقاط، رفع بها رصيد محمد صالح علي الحميري إلى 10 نقاط، وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في منافسة بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للإنتاج، فيما ارتفع رصيد عبيد بالحلوس ذيبان العامري إلى 14 نقطة بعد حصول (مكلف) لعبدالله عبيد بالحلوس العامري على نقطتي المركز الثالث.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، منها 12 شوطاً لهجن الإنتاج ينال أصحاب المراكز الأولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى عشر أشواط نقدية، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

وحازت (شواهين) المملوكة لعبد الله الشامسي على الصدارة في الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للإنتاج وبالمقابل ذهب الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج لمصلحة (عجايب) بشعار خلفان بن خصيبه الظاهري وكسب (شمردل) لعلي الكتبي التحدي الثالث والذي خصص لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج حيث حصل على الصدارة ومضى الشوط الرابع إلى (الزعفران) لمبارك ربيع عبد الله الرزق العجمي والذي تمكن من حصد الصدارة بوصوله لخط النهاية وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية من نصيب (العزوم) لمحمد راشد سيف الغفلي صاحبة الصدارة في الشوط التاسع.

هذا وتقام صباح ومساء اليوم، تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون الجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع هذه الأشواط، وبالمقابل ستقام في الفترة المسائية 15شوطاً، وتتنافس المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ على رموز اليذاع المفتوح من خلال الشوطين الأول والثاني، بينما خصصت الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر للمطايا (المحليات والمهجنات)، وينال الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر على سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.