النقبي يفوز بجائزة صيد الأسماك بدبا الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

اختتمت بنجاح كبير مسابقة صيد الأسماك بدبا الحصن، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في إطار دعمه لكافة الأنشطة البحرية بالإمارة، والتي جرت بالتعاون مع جمعية الصيادين بدبا الحصن، وشهدت مشاركة 150 صياداً قادوا 32 قارباً.

وكانت المنافسات بدأت في وقت مبكر من صباح أمس الأول، واستمرت حتى منتصف نفس اليوم، وتم عقد اجتماع قبل المسابقة برئاسة أحمد عيسى الحوسني، المدير التنفيذي للنادي، مع المشاركين، والذي تخلله شرح الشروط وأنواع الأسماك و معدات الصيد المسموح بها.

وحظيت المسابقة بنجاح كبير، وبصيد كميات أسماك كبيرة أظهرت حجم المهارة التي يتمتع بها جميع الصيادين المشاركين، وقام المنظمون بفحص الأسماك، وتم وزنها لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بفئة صيد الأسماك، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بفئة اليودر، وكذلك الفائز بأكبر سمكة.

وفي الختام قام عبدالله السلامي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد عيسى الحوسني المدير التنفيذي، والدكتور محمد عبدالعظيم محمود مستشار التخطيط والجودة بالنادي، بتكريم الفائزين بالمسابقة، وتسليمهم الكؤوس، وهم: نايف سعيد سيف النقبي الفائز بالمركز الأول في فئة أكبر كمية بوزن 424 كجم، والثاني محمد جمعة المرزوقي 283 كجم، والثالث السالمي سيف السالمي 273 كجم.

أما جوائز فئة صيد الأسماك، فذهبت إلى حميد عبد الله الدوكة صاحب المركز الأول، ومحمد النعيمي الثاني، وأحمد يعروف النقبي الثالث، وجائزة أكبر سمكة يودر فذهبت للمتسابقين محمد جمعة المرزوقي والسالمي أحمد السالمي.