ماراثون دبي بث بتقنية جديدة للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مي نصر الله، مديرة المبيعات والإنتاج في شركة بست بروادكاست هير، عن استخدام تقنية جديدة في النقل التلفزيوني للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتعتمد على نقل الأحداث الرياضية عبر الإنترنت باستخدام تقنية «الفور جي» بدلاً من استخدام طائرات الهليكوبتر.

وتم استخدام هذه التقنية في بث فعاليات ماراثون دبي للمرة الأولى وقالت مي نصر الله: إنه تم استخدام 16 كاميرا في النقل التلفزيوني، ويتم إرسال اللقطات عبر الإنترنت، وبفريق عمل من 30 فرداً، مبينة أن تلك التقنية ساهمت في تخفيض تكلفة النقل التلفزيوني من مليون درهم وأكثر إلى دون الخمسمئة ألف درهم.

وأشارت إلى أن التقنية تستخدم منذ فترة طويلة في النقل التلفزيوني في الكثير من الأحداث الرياضية الأوروبية المهمة.